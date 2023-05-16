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Cricket Mazza 11 Live Line & Fastest IPL Score (Unlocked)

Cricket Mazza 11 Live Line & Fastest IPL Score (Unlocked) 4.22

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Версия:
4.22
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Cricket Mazza
Категория:
Программы / Здоровье и спорт
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 19 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 368

Cricket Mazza 11 Live Line & Fastest Score - это захватывающее мобильное приложение, разработанное специально для поклонников крикета, которые желают быть в курсе всех событий в мире этого увлекательного спорта. Как вы правильно отметили, крикет пользуется огромной популярностью во всем мире, и Cricket Mazza 11 призвано предоставить вам максимально полное и актуальное представление о происходящем в крикете.


Одной из ключевых особенностей приложения является возможность получать живые обновления о текущих событиях и матчах в режиме реального времени. Вы всегда будете в курсе счета, статистики и других важных данных о текущем матче. Это позволяет вам следить за игрой своей любимой команды или игроков, даже если вы не можете смотреть матч в прямом эфире.


Кроме того, Cricket Mazza 11 предоставляет полную информацию о предстоящих матчах, расписании игр и статистике команд и игроков. Вы также можете получать уведомления о важных событиях и новостях в мире крикета.


Скриншоты

Информация о модах

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Скачать Cricket Mazza 11 Live Line & Fastest IPL Score (Unlocked) 4.22 взлом

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Скачать Cricket Mazza 11 Live Line & Fastest IPL Score (Unlocked) 19 Мб Ссылка 2 19 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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