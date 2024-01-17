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THE GAME OF LIFE 2 (Мод, Unlocked)

THE GAME OF LIFE 2 - More choices, more freedom! 1.0.2

UnlockedВстроенный кэш
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4
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Версия:
1.0.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Marmalade Game Studio
Категория:
Игры / Платные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 732 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8 596
Скриншоты
Описание

THE GAME OF LIFE 2 - это игра, которая находится в тренде среди игр, где игрокам предоставляется возможность принимать важные решения, влияющие на их будущее. В этой игре игроки могут выбирать свой собственный путь в жизни и исследовать разные карьерные возможности.


Основная идея игры заключается в имитации реальной жизни, где игроки могут стать врачами, предпринимателями, певцами и многими другими профессиями. Они могут выбирать свои действия, развиваться и строить свою карьеру и семейную жизнь. Одним из ключевых аспектов THE GAME OF LIFE 2 является возможность принимать решения и видеть, как они влияют на дальнейший ход игры. Игроки могут столкнуться с различными событиями, выбирать маршрут путешествия и определять свой успех.


Информация о модах
  • Приобретен весь платный контент: фэнтезийный мир, а также дополнительные костюмы, транспорт и аватары.
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 Теги темы: Unlocked, Встроенный кэш

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Скачать THE GAME OF LIFE 2 (Мод, Unlocked) 732 Мб Ссылка 2 732 Мб

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