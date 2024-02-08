Колесо фортуны - это популярное телешоу, которое теперь доступно в виде видеоигры для тех, кто хочет попробовать свои силы в решении головоломок и угадывании фраз. В этой игре вы сможете воссоздать атмосферу этого знаменитого телешоу, проводимого ведущим Пэтом Саяком. Геймплей игры подобен оригиналу. Вы будете соревноваться с другими игроками, решая головоломки в форме кроссвордов. Ваш целью будет угадать скрытые фразы, вращая колесо фортуны и зарабатывая деньги в зависимости от успешности ваших угадываний. Если вы угадываете букву, которая присутствует в ответе, вам будут начисляться соответствующие суммы денег, а если нет, вы передаете ход другому игроку.





В игре также присутствует множество уровней, представляющих различные города и культуры, такие как Нью-Йорк, Токио и Париж. По мере прохождения уровней, вы будете узнавать интересные факты о каждом из этих мест. Игра также предоставляет вам возможность использовать ключевое слово, если вы уверены в ответе, что может приносить большие награды. Вся атмосфера игры, включая озвучку Пэта Саяка, воссоздает атмосферу телешоу "Колесо фортуны".



