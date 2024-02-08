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Wheel of Fortune: Free Play (Лёгкая победа)

Wheel of Fortune: Free Play (Лёгкая победа) 3.90

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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Scopely
Версия:
3.90
Категория:
Игры / Викторины
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 100 Мб
id приложения:
com.scopely.wheeloffortune
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
2 508

Колесо фортуны - это популярное телешоу, которое теперь доступно в виде видеоигры для тех, кто хочет попробовать свои силы в решении головоломок и угадывании фраз. В этой игре вы сможете воссоздать атмосферу этого знаменитого телешоу, проводимого ведущим Пэтом Саяком. Геймплей игры подобен оригиналу. Вы будете соревноваться с другими игроками, решая головоломки в форме кроссвордов. Ваш целью будет угадать скрытые фразы, вращая колесо фортуны и зарабатывая деньги в зависимости от успешности ваших угадываний. Если вы угадываете букву, которая присутствует в ответе, вам будут начисляться соответствующие суммы денег, а если нет, вы передаете ход другому игроку.


В игре также присутствует множество уровней, представляющих различные города и культуры, такие как Нью-Йорк, Токио и Париж. По мере прохождения уровней, вы будете узнавать интересные факты о каждом из этих мест. Игра также предоставляет вам возможность использовать ключевое слово, если вы уверены в ответе, что может приносить большие награды. Вся атмосфера игры, включая озвучку Пэта Саяка, воссоздает атмосферу телешоу "Колесо фортуны".



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Скачать Wheel of Fortune: Free Play (Лёгкая победа) 3.90 взлом

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Скачать Wheel of Fortune: Free Play (Лёгкая победа)
100 Мб
Ссылка 2
100 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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