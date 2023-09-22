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Life Choices (Мод, Много денег)

Life Choices (Мод, Много денег) 1.13.1

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Версия:
1.13.1
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Unico Studio
Категория:
Игры / Викторины
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 108 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 319
Скриншоты
Описание

Life Choices - это увлекательная игра, которая будет с вами открывать множество сюрпризов и уникальных возможностей по мере вашего прохождения. В этой игре вы начнете свое приключение, переезжая в город, который находится в бедственном положении и требует вашей помощи для восстановления и процветания.


Вашей главной задачей будет выполнение требований и миссий, предложенных Юниковилем, главой города. Вы будете активно участвовать в процессе восстановления и развития города, привлекая новых жителей и внедряя улучшения в его инфраструктуру. Город, в который вы приехали, скрывает множество сюрпризов и загадок, и вы будете исследовать его по мере продвижения в игре. Ваш выбор и решения будут иметь важное значение для хода сюжета и развития города.


Life Choices предоставляет вам возможность прожить жизнь местного жителя, принимая решения, которые повлияют на судьбу города и его обитателей. Вам предстоит решать сложные моральные дилеммы и делать выборы, которые определят характер вашей истории.



Информация о модах

1. Неограниченное количество очков жизни.

2. Неограниченные деньги.

3. Неограниченное количество бриллиантов

4. Удалены навязчивые рекламные объявления.

Запустите игру и наслаждайтесь

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 Теги темы: Много денег

Скачать Life Choices (Мод, Много денег) v1.13.1 MOD APK

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Скачать Life Choices (Мод, Много денег) 108 Мб Ссылка 2 108 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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