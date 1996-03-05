Описание

Text or Die - это захватывающая игра, которая идеально подходит для тех, кто увлекается головоломками, исследованиями и разгадыванием загадок. В этой игре необходима гибкость и ловкость ума, чтобы давать быстрые и точные ответы на различные вопросы и задания. Вы сможете соревноваться с друзьями и другими игроками, чтобы выяснить, кто из вас лучше справляется с вызовами игры.





Одной из особенностей игры является "рельефная башня". В игре появляются синие и красные буи разной высоты, которые представляют определенные буквы и цифры. Эти символы образуют строку, которая является ответом на головоломку или задание. Игрок должен быстро определить, какие буквы и цифры соответствуют символам на буях и составить правильное слово или предложение. Игра Text or Die предлагает увлекательные вызовы и тренировку ума, делая ее отличным выбором для развлечения и соревнований с друзьями.



