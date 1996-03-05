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Text or Die (Мод, Unlocked)

Text or Die (Мод, Unlocked) 22.4.0

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Версия:
22.4.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Rollic Games
Категория:
Игры / Викторины
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 111 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 458
Скриншоты
Описание

Text or Die - это захватывающая игра, которая идеально подходит для тех, кто увлекается головоломками, исследованиями и разгадыванием загадок. В этой игре необходима гибкость и ловкость ума, чтобы давать быстрые и точные ответы на различные вопросы и задания. Вы сможете соревноваться с друзьями и другими игроками, чтобы выяснить, кто из вас лучше справляется с вызовами игры.


Одной из особенностей игры является "рельефная башня". В игре появляются синие и красные буи разной высоты, которые представляют определенные буквы и цифры. Эти символы образуют строку, которая является ответом на головоломку или задание. Игрок должен быстро определить, какие буквы и цифры соответствуют символам на буях и составить правильное слово или предложение. Игра Text or Die предлагает увлекательные вызовы и тренировку ума, делая ее отличным выбором для развлечения и соревнований с друзьями.



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 Теги темы: Unlocked

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