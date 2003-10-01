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Real Driving School (Мод, Много денег)

Real Driving School (Мод, Много денег) 1.10.28

95
13
Скачать (229 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 7.1 и выше
Разработчик:
Qizz
Версия:
1.10.28
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 229 Мб
id приложения:
com.qizz.rds
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
95
Комментарии:
1
Просмотров:
44 499

Real Driving School - Новый симулятор вождения с парковкой. Вы сможете играть без интернета или с подключением к интернету во многопользовательской игре вместе со своими друзьями и игроками со всего мира. В игре отличное управление и реалистичная графика, большая карта мира для исследования, большой выбор разных автомобилей.


Есть несколько режимов игры, режим свободной езды, многопользовательский режим, поездка в потоке автомобилей. Реалистичная механика управления автомобилем позволит вам погрузится в игру с головой. При столкновении наблюдайте за повреждениями автомобиля, особенно это пригодится в режиме дрифта!


Скриншоты

Информация о модах
  • Бесконечные деньги;
  • Разблокированные полицейские сирены на всех машинах (чтобы они появились, нужно после покупки машины переключиться на другую, затем снова выбрать купленную машину).
 Теги темы: Много денег, Автомобили, Встроенный кэш

Скачать Real Driving School (Мод, Много денег) 1.10.28 взлом

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Скачать Real Driving School (Мод, Много денег)
229 Мб
Ссылка 2
229 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Real Driving School (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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Friday
Friday 5 апреля 2023 12:42
Новая версия будет с взломом и чтобы онлайн работал на версии 1.9.10
-2
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