Real Driving School - Новый симулятор вождения с парковкой. Вы сможете играть без интернета или с подключением к интернету во многопользовательской игре вместе со своими друзьями и игроками со всего мира. В игре отличное управление и реалистичная графика, большая карта мира для исследования, большой выбор разных автомобилей.





Есть несколько режимов игры, режим свободной езды, многопользовательский режим, поездка в потоке автомобилей. Реалистичная механика управления автомобилем позволит вам погрузится в игру с головой. При столкновении наблюдайте за повреждениями автомобиля, особенно это пригодится в режиме дрифта!