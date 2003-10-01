Real Driving School (Мод, Много денег) 1.10.28
Требования:
Android 7.1 и выше
Разработчик:
Qizz
Версия:
1.10.28
Обновлено:
Вчера, 15:54
Возраст:
Требуется места:
≈ 229 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
95
Комментарии:
1
Просмотров:
44 499
Real Driving School - Новый симулятор вождения с парковкой. Вы сможете играть без интернета или с подключением к интернету во многопользовательской игре вместе со своими друзьями и игроками со всего мира. В игре отличное управление и реалистичная графика, большая карта мира для исследования, большой выбор разных автомобилей.
Есть несколько режимов игры, режим свободной езды, многопользовательский режим, поездка в потоке автомобилей. Реалистичная механика управления автомобилем позволит вам погрузится в игру с головой. При столкновении наблюдайте за повреждениями автомобиля, особенно это пригодится в режиме дрифта!
Информация о модах
- Бесконечные деньги;
- Разблокированные полицейские сирены на всех машинах (чтобы они появились, нужно после покупки машины переключиться на другую, затем снова выбрать купленную машину).
Скачать Real Driving School (Мод, Много денег) 1.10.28 взлом
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