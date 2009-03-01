K-POP Idol Producer - это захватывающая игра-симулятор, в которой вы можете стать главным исполнительным директором компании по обучению и управлению музыкальными айдолами. Вам предстоит создавать и развивать свою собственную группу айдолов, обучать их и помогать им достичь успеха.





В игре вы будете играть ключевую роль в управлении каждым аспектом карьеры ваших айдолов. Вы будете выбирать талантливых участников, разрабатывать их навыки и таланты, создавать музыку и песни, проводить тренировки и выступления, а также заботиться о их расписании и продвижении.