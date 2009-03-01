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K-POP Idol Producer (Мод, Много денег)

K-POP Idol Producer (Мод, Много денег) 2.06

5
1
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Buildup Studio
Версия:
2.06
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 40 Мб
id приложения:
com.buildupstudio.idolproducer
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
5
Комментарии:
0
Просмотров:
5 294

K-POP Idol Producer - это захватывающая игра-симулятор, в которой вы можете стать главным исполнительным директором компании по обучению и управлению музыкальными айдолами. Вам предстоит создавать и развивать свою собственную группу айдолов, обучать их и помогать им достичь успеха.


В игре вы будете играть ключевую роль в управлении каждым аспектом карьеры ваших айдолов. Вы будете выбирать талантливых участников, разрабатывать их навыки и таланты, создавать музыку и песни, проводить тренировки и выступления, а также заботиться о их расписании и продвижении.


Скриншоты

Информация о модах

1. Неограниченное количество наличных*

2. Неограниченное количество монет*

3. Неограниченное количество денег*

4. Неограниченное количество билетов*

*никогда не уменьшается, когда вы тратите


 Теги темы: Много денег, Пиксельная

Скачать K-POP Idol Producer (Мод, Много денег) 2.06 взлом

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Скачать K-POP Idol Producer (Мод, Много денег)
40 Мб
Ссылка 2
40 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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