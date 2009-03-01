K-POP Idol Producer (Мод, Много денег) 2.06
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Buildup Studio
Версия:
2.06
Категория:
Обновлено:
Вчера, 13:07
Возраст:
Требуется места:
≈ 40 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
5
Комментарии:
0
Просмотров:
5 294
K-POP Idol Producer - это захватывающая игра-симулятор, в которой вы можете стать главным исполнительным директором компании по обучению и управлению музыкальными айдолами. Вам предстоит создавать и развивать свою собственную группу айдолов, обучать их и помогать им достичь успеха.
В игре вы будете играть ключевую роль в управлении каждым аспектом карьеры ваших айдолов. Вы будете выбирать талантливых участников, разрабатывать их навыки и таланты, создавать музыку и песни, проводить тренировки и выступления, а также заботиться о их расписании и продвижении.
Информация о модах
1. Неограниченное количество наличных*
2. Неограниченное количество монет*
3. Неограниченное количество денег*
4. Неограниченное количество билетов*
*никогда не уменьшается, когда вы тратите
Скачать K-POP Idol Producer (Мод, Много денег) 2.06 взлом
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