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Black Border: Border Simulator Game (Мод, Бесплатные покупки)

Black Border: Border Simulator Game (Мод, Бесплатные покупки) 1.6.04

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Версия:
1.6.04
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Bitzooma Game Studio
Категория:
Симуляторы / Платные
Обновлено:
Вчера, 23:22
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 69 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 812
Скриншоты
Описание

Black Border: Border Simulator Game разворачивается в контексте, наполненном напряженностью и конфликтами, охватывающими Modland. Разделенная на части, страна остается под влиянием множества различных сил, что приводит к постоянным конфликтам и столкновениям. С 1996 года, после подписания Мирного договора, Modland была разделена на регионы, каждый из которых стремится к расширению своей территории.


Игроки Black Border: Border Simulator Game берут на себя роль офицера пограничного патруля, который должен бдительно следить за происходящим на границе. Их задача - предотвратить проникновение террористов и шпионов через границу, чтобы сохранить безопасность своей территории. В процессе игры игрокам предстоит проверять прибывающих пассажиров, выявлять подозрительные предметы и документы, чтобы предотвратить возможные угрозы и сохранить безопасность своего региона.


Каждый проходящий через границу представляет новую загадку, которую игроки должны разгадать, чтобы обеспечить мир и безопасность на своей территории. Требуется применение детективных навыков, внимательности и рассудительности, чтобы успешно выполнить свою миссию и предотвратить враждебные действия против своей страны.



Информация о модах
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 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Black Border: Border Simulator Game (Мод, Бесплатные покупки) v1.6.04 MOD APK

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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