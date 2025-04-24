Описание

Black Border: Border Simulator Game разворачивается в контексте, наполненном напряженностью и конфликтами, охватывающими Modland. Разделенная на части, страна остается под влиянием множества различных сил, что приводит к постоянным конфликтам и столкновениям. С 1996 года, после подписания Мирного договора, Modland была разделена на регионы, каждый из которых стремится к расширению своей территории.





Игроки Black Border: Border Simulator Game берут на себя роль офицера пограничного патруля, который должен бдительно следить за происходящим на границе. Их задача - предотвратить проникновение террористов и шпионов через границу, чтобы сохранить безопасность своей территории. В процессе игры игрокам предстоит проверять прибывающих пассажиров, выявлять подозрительные предметы и документы, чтобы предотвратить возможные угрозы и сохранить безопасность своего региона.





Каждый проходящий через границу представляет новую загадку, которую игроки должны разгадать, чтобы обеспечить мир и безопасность на своей территории. Требуется применение детективных навыков, внимательности и рассудительности, чтобы успешно выполнить свою миссию и предотвратить враждебные действия против своей страны.



