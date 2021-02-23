android-1.ru / Игры / Симуляторы / Farming USA 2 (Мод, Много денег)
Farming USA 2 (Мод, Много денег)

Farming USA 2 (Мод, Много денег) 1.80

132
12
Скачать (155 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Bowen Games LLC
Версия:
1.80
Категория:
Симуляторы / Платные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 155 Мб
id приложения:
com.bowengames.farmingusa2
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
132
Комментарии:
3
Просмотров:
42 442

Farming USA 2 - это идеальная игра для всех, кто ищет традиционный опыт фермерства, но с новыми и улучшенными функциями. В этой игре вы будете иметь возможность управлять своей фермой и выполнять все задачи, которые ожидают настоящего фермера.


Игра предоставляет вам 250 акров земли на 9 разных полях, где вы сможете выращивать различные виды растений, такие как пшеница, кукуруза, сено, ячмень и многое другое. Вы будете заниматься всем процессом сельского хозяйства, включая вспашку почвы, посадку семян, полив, удобрение и сбор урожая. Одним из интересных аспектов Farming USA 2 является возможность играть в многопользовательском режиме, приглашая друзей. Это позволяет вам развивать свою ферму вместе с другими игроками и делиться опытом.


Если вы мечтаете о том, чтобы стать успешным фермером и управлять своей фермой, то Farming USA 2 предоставляет вам отличную возможность воплотить эту мечту в жизнь.



Скриншоты

Информация о модах
  • Бесконечные деньги
  • Все разблокировано
 Теги темы: Много денег, фермы

Скачать Farming USA 2 (Мод, Много денег) 1.80 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Farming USA 2 (Мод, Много денег)
155 Мб
Ссылка 2
155 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Wild Hunt:Sport Hunting Games. Спортивная Охота 3D (Мод, Много патронов)
Wild Hunt:Sport Hunting Games. Спортивная Охота 3D (Мод, Много патронов)
Версия: 1.462
Aerofly FS 2021 (Встроенный кэш)
Aerofly FS 2021 (Встроенный кэш)
Версия: 20.23.01.28
Queens Number: your choice (Мод, Без рекламы)
Queens Number: your choice (Мод, Без рекламы)
Версия: 1.9.8
School Days (Мод, Unlocked)
School Days (Мод, Unlocked)
Версия: 1.250.64
7Days: Offline Mystery Puzzle Interactive Novel
7Days: Offline Mystery Puzzle Interactive Novel
Версия: 2.5.3
Black Hole Hero : Vice Vegas Rope Mafia (Мод, Много денег)
Black Hole Hero : Vice Vegas Rope Mafia (Мод, Много денег)
Версия: 1.6.7
Симулятор Кошки (Мод, Unlocked)
Симулятор Кошки (Мод, Unlocked)
Версия: 5.4.1
Candy: LGBTQ+ интерактивные любовные истории (Мод, премиум выбор)
Candy: LGBTQ+ интерактивные любовные истории (Мод, премиум выбор)
Версия: 1.0.19

Отзывы о Farming USA 2 (Мод, Много денег)


Комментарии (3)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Геля
Геля 28 марта 2023 13:01
Хорошая игра
-4
Ответить
Lensifal
Lensifal Администраторы 23 февраля 2021 18:18
Саша.,
Думаю нет
+11
Ответить
Саша.
Саша. 23 февраля 2021 16:08
А кэш нужен? 
-3
Ответить