Island Empire Пошаговая стратегия - Турнирная стратегическая игра, созданная в олдскульном стиле. Игрок должен основать свое королевство на островном архипелаге и защитить его от вражеских войск. Для этого ему нужно самому завоевать территорию, построить стену, построить ферму. Процесс прохождения заключается в выполнении определенных действий на локациях, которые разбиты на квадратные ячейки. Умелое передвижение юнитов, доход от средств и создание новых войск позволят нам достичь целей и завоевать всю территорию.
Много денег
Скачать Island Empire - Turn based Strategy (Мод, Много денег) v1.8.12 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.