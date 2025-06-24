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Island Empire - Turn based Strategy (Мод, Много денег)

Island Empire - Turn based Strategy (Мод, Много денег) v1.8.12

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Версия:
1.8.12
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
HBRZ-Developer
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 21:50
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 30 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 259
Описание

Island Empire Пошаговая стратегия - Турнирная стратегическая игра, созданная в олдскульном стиле. Игрок должен основать свое королевство на островном архипелаге и защитить его от вражеских войск. Для этого ему нужно самому завоевать территорию, построить стену, построить ферму. Процесс прохождения заключается в выполнении определенных действий на локациях, которые разбиты на квадратные ячейки. Умелое передвижение юнитов, доход от средств и создание новых войск позволят нам достичь целей и завоевать всю территорию.


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

Скачать Island Empire - Turn based Strategy (Мод, Много денег) v1.8.12 MOD APK

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Скачать Island Empire - Turn based Strategy (Мод, Много денег) 30 Мб Ссылка 2 30 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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