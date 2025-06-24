Описание

Island Empire Пошаговая стратегия - Турнирная стратегическая игра, созданная в олдскульном стиле. Игрок должен основать свое королевство на островном архипелаге и защитить его от вражеских войск. Для этого ему нужно самому завоевать территорию, построить стену, построить ферму. Процесс прохождения заключается в выполнении определенных действий на локациях, которые разбиты на квадратные ячейки. Умелое передвижение юнитов, доход от средств и создание новых войск позволят нам достичь целей и завоевать всю территорию.