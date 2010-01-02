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Pocket Arcade Story DX (Мод, Много денег)

Pocket Arcade Story DX (Мод, Много денег) 1.1.6

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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Kairosoft Co., Ltd
Версия:
1.1.6
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 26 Мб
id приложения:
net.kairosoft.android.gamecenterdx
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
647

Pocket Arcade Story DX — это увлекательная симуляционная игра от Kairosoft, которая позволяет вам погрузиться в мир управления аркадным залом. В этой игре вы берете на себя роль владельца аркады, стремясь создать лучшее развлекательное заведение в городе. С пиксельной анимацией и классическими элементами управления, игра приглашает вас проявить свои управленческие способности и стратегическое мышление.


Геймплей в Pocket Arcade Story DX сочетает в себе строительство и управление, где вы можете проектировать свой аркадный зал, выбирая из множества различных игровых автоматов и аттракционов. Вам предстоит не только привлекать посетителей, но и постоянно их развлекать, предлагая новые и инновационные игры. Добавление к вашему ассортименту уникальных игровых автоматов и организация тематических событий помогают поддерживать интерес клиентов и увеличивать прибыль.


Конкуренция с другими аркадами является ключевой частью игры, где вы должны стратегически развивать свой бизнес, чтобы опередить соперников и занять верхние строчки рейтинга. Борьба за лидерство включает в себя не только улучшение вашего заведения, но и участие в различных мини-играх, которые проверяют вашу ловкость и быстроту реакции.



Скриншоты

Информация о модах
  • Полная версия разблокирована
 Теги темы: Много денег, Пиксельная

Скачать Pocket Arcade Story DX (Мод, Много денег) 1.1.6 взлом

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Скачать Pocket Arcade Story DX (Мод, Много денег) 26 Мб Ссылка 2 26 Мб

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