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Legends of Heropolis (Мод, Много денег)

Legends of Heropolis (Мод, Много денег) 2.2.7

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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Kairosoft Co., Ltd
Версия:
2.2.7
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 35 Мб
id приложения:
net.kairosoft.android.fight_en
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
1 169

В Legends of Heropolis игроки погружаются в захватывающий мир, где каждое решение имеет значение. Выберите свой путь к славе, управляя городом для героев, и создайте его по своему образу и подобию. Вам предстоит развивать инфраструктуру, привлекать новых жителей и сражаться с врагами, чтобы обеспечить мир и порядок в вашем городе.


Одной из ключевых особенностей игры является возможность строить различные здания, которые не только улучшают жизнь в вашем городе, но и предоставляют вам доступ к новым ресурсам и возможностям. Вы можете построить школу для тренировки новых героев, больницу для лечения раненых, или даже форт для защиты от нападающих сил зла.


Но ваш город не только место для работы, это также место, где живут люди. Вы должны обеспечить им все необходимое для счастливой жизни, в том числе и развлечения. Стройте парки, кинотеатры и рестораны, чтобы удовлетворить разнообразные потребности вашего населения.



Скриншоты

Информация о модах

1. Неограниченные деньги (увеличиваются, когда вы тратите)

2. Неограниченные очки исследования

3. Неограниченные очки друга

4. Неограниченная выносливость

 Теги темы: Много денег

Скачать Legends of Heropolis (Мод, Много денег) 2.2.7 взлом

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Скачать Legends of Heropolis (Мод, Много денег) 35 Мб Ссылка 2 35 Мб

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