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Bloons Adventure Time TD (Мод, Много денег)

Bloons Adventure Time TD (Мод, Много денег) 1.7.7

Башни, шары и Финн с Джейком — оборона королевства начинается прямо сейчас
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Версия:
1.7.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
ninja kiwi
Категория:
Приключения / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 00:57
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 94 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 272
Скриншоты
Описание

Bloons Adventure Time TD — это взрывной tower defense с героями из Adventure Time. Ты размещаешь персонажей на карте, чтобы лопать волны наступающих шаров. Каждые 5 минут — новые шары, новые усиления и новые способности, от заморозки до огненных атак. Постепенно ты открываешь новых героев и усиливаешь своих любимчиков, чтобы справляться с всё более безумными атаками.


Помимо Финна, Джейка и Принцессы Бубыльгум, ты сможешь призвать обезьян-героев из мира Bloons TD: Призрачную Сай, Капитана Кэсси, Чарли С4 и других. У каждой башни — свои улучшения и суперприёмы. Играй в одиночку, открывай новые уровни и собирай сокровища в квестах. Если ты любишь мультики и хочешь лопать шары с эпическим размахом — это твой шанс!


Информация о модах
  • Меню модов
  • Режим Бога
  • 0 Стоимость развертывания
  • 0 Стоимость обновления
  • Неограниченное количество монет
  • Неограниченные драгоценные камни
  • Неограниченно Больше Валют
  • Разблокировать всех персонажей
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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Tower Defense на Андроид
Tower Defense на Андроид
 Теги темы: Много денег

Скачать Bloons Adventure Time TD (Мод, Много денег) v1.7.7 MOD APK

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Ссылка 2 94 Мб Скачать Bloons Adventure Time TD (Мод, Много денег) 94 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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