Bloons Adventure Time TD (Мод, Много денег) 1.7.7
Башни, шары и Финн с Джейком — оборона королевства начинается прямо сейчас
Bloons Adventure Time TD — это взрывной tower defense с героями из Adventure Time. Ты размещаешь персонажей на карте, чтобы лопать волны наступающих шаров. Каждые 5 минут — новые шары, новые усиления и новые способности, от заморозки до огненных атак. Постепенно ты открываешь новых героев и усиливаешь своих любимчиков, чтобы справляться с всё более безумными атаками.
Помимо Финна, Джейка и Принцессы Бубыльгум, ты сможешь призвать обезьян-героев из мира Bloons TD: Призрачную Сай, Капитана Кэсси, Чарли С4 и других. У каждой башни — свои улучшения и суперприёмы. Играй в одиночку, открывай новые уровни и собирай сокровища в квестах. Если ты любишь мультики и хочешь лопать шары с эпическим размахом — это твой шанс!
- Меню модов
- Режим Бога
- 0 Стоимость развертывания
- 0 Стоимость обновления
- Неограниченное количество монет
- Неограниченные драгоценные камни
- Неограниченно Больше Валют
- Разблокировать всех персонажей
Скачать Bloons Adventure Time TD (Мод, Много денег) v1.7.7 MOD APK
Запомни▶
Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.