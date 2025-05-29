Описание

Bloons Adventure Time TD — это взрывной tower defense с героями из Adventure Time. Ты размещаешь персонажей на карте, чтобы лопать волны наступающих шаров. Каждые 5 минут — новые шары, новые усиления и новые способности, от заморозки до огненных атак. Постепенно ты открываешь новых героев и усиливаешь своих любимчиков, чтобы справляться с всё более безумными атаками.





Помимо Финна, Джейка и Принцессы Бубыльгум, ты сможешь призвать обезьян-героев из мира Bloons TD: Призрачную Сай, Капитана Кэсси, Чарли С4 и других. У каждой башни — свои улучшения и суперприёмы. Играй в одиночку, открывай новые уровни и собирай сокровища в квестах. Если ты любишь мультики и хочешь лопать шары с эпическим размахом — это твой шанс!