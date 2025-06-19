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Tiny Shop: Craft & Tycoon (Мод, Бесплатные покупки)

Tiny Shop: Craft & Tycoon (Мод, Бесплатные покупки) 0.1.205

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Версия:
0.1.205
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Tiny Cloud
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 13:40
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 128 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 121
Скриншоты
Описание

Tiny Shop: Cute Fantasy Craft, Design & Trade RPG — это удивительный выбор для ценителей нежных и красочных игр-симуляторов. Разработанный издателем Tiny Cloud, этот продукт привлекает игроков всех возрастов своим очаровательным стилем. В игре вы станете счастливыми владельцами магазинов и садов, заботясь о их уютном облике.


Tiny Shop: Cute Fantasy Craft, Design & Trade RPG предоставляет игрокам возможность погрузиться в мир фантазии и креативности. Здесь каждый может создать свой уникальный магазин и ухоженный сад, раскрывая свой потенциал в дизайне и торговле. Нежные и красочные сцены в игре захватывают внимание и создают атмосферу волшебства.


Доверьтесь своему воображению и отправляйтесь в увлекательное путешествие в мире Tiny Shop: Cute Fantasy Craft, Design & Trade RPG. Здесь вас ждут увлекательные приключения, вдохновляющие задания и возможность создать свой собственный уголок мечты в этой захватывающей игре-симуляторе.


Информация о модах
  • Бесконечные деньги
  • Неограниченные токены



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 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Tiny Shop: Craft & Tycoon (Мод, Бесплатные покупки) v0.1.205 MOD APK

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Скачать Tiny Shop: Craft & Tycoon (Мод, Бесплатные покупки) 128 Мб Ссылка 2 128 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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