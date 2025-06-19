Tiny Shop: Craft & Tycoon (Мод, Бесплатные покупки) 0.1.205
Tiny Shop: Cute Fantasy Craft, Design & Trade RPG — это удивительный выбор для ценителей нежных и красочных игр-симуляторов. Разработанный издателем Tiny Cloud, этот продукт привлекает игроков всех возрастов своим очаровательным стилем. В игре вы станете счастливыми владельцами магазинов и садов, заботясь о их уютном облике.
Tiny Shop: Cute Fantasy Craft, Design & Trade RPG предоставляет игрокам возможность погрузиться в мир фантазии и креативности. Здесь каждый может создать свой уникальный магазин и ухоженный сад, раскрывая свой потенциал в дизайне и торговле. Нежные и красочные сцены в игре захватывают внимание и создают атмосферу волшебства.
Доверьтесь своему воображению и отправляйтесь в увлекательное путешествие в мире Tiny Shop: Cute Fantasy Craft, Design & Trade RPG. Здесь вас ждут увлекательные приключения, вдохновляющие задания и возможность создать свой собственный уголок мечты в этой захватывающей игре-симуляторе.
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Скачать Tiny Shop: Craft & Tycoon (Мод, Бесплатные покупки) v0.1.205 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.