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Crash Dive 2: The Silent Service (Мод, Много денег)

Crash Dive 2: The Silent Service (Мод, Много денег) 1.4.18

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Версия:
1.4.18
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Panic Ensues Software
Категория:
Симуляторы / Платные
Обновлено:
Сегодня, 15:41
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 127 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 589
Скриншоты
Описание

Crash Dive 2 - The Silent Devices - захватывающий шутер от первого лица, который превращает игру в настоящий боевик-блокбастер. Это обновление знаменитой серии игр Crash Dive, и оно обещает зрелищные перестрелки и непрерывные военные действия. Для тех, кто знаком с оригинальной версией, новая игра предлагает более привлекательные функции и улучшенные перестрелки, достигающие новых высот.


Геймеров ждут захватывающие миссии и опасные задания в современных подводных лодках. Отличительной чертой "Crash Dive 2" является реалистичное воссоздание военной атмосферы и улучшенная графика, которая погружает игроков в невероятно атмосферные бои под водой. Будьте готовы к невероятным адреналиновым моментам и волнующим приключениям на глубинах океана.


С новыми функциями и улучшениями "Crash Dive 2 - The Silent Devices" обещает доставить максимум удовольствия всем поклонникам жанра шутеров и военных игр. Подготовьтесь к захватывающим перестрелкам, уникальным заданиям и захватывающей атмосфере, которые сделают ваше погружение в мир подводных боев незабываемым.



Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

Скачать Crash Dive 2: The Silent Service (Мод, Много денег) v1.4.18 MOD APK

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Скачать Crash Dive 2: The Silent Service (Мод, Много денег) 127 Мб Ссылка 2 127 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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