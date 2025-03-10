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Empire Defender TD: Tower Defense The Kingdom Rush (Мод, Много денег)

Empire Defender TD: Tower Defense The Kingdom Rush (Мод, Много денег) 2.19.3

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Версия:
2.19.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
ZITGA
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 111 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 791
Скриншоты
Описание

Empire Defender TD - это стратегический файтинг, требующий от игроков остроумной и творческой тактики. Разработка тактики - важнейшая задача, которая помогает каждому игроку легко выиграть в этой игре. Вам нужно проявлять изобретательность и находить оригинальные приемы, чтобы побеждать всех врагов в матчах. Игровая система предоставит вам армию могучих героев. Ваша миссия - возглавить армию героев, чтобы защитить границу от тьмы, которая угрожает выжить. Давайте начнем путешествие по спасению границы прямо сейчас.



Информация о модах

1. Неограниченное золото в бою

2. Неограниченные самоцветы

3. Неограниченные кристаллы

4. Неограниченная выносливость

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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Tower Defense на Андроид
Tower Defense на Андроид
 Теги темы: Много денег

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Скачать Empire Defender TD: Tower Defense The Kingdom Rush (Мод, Много денег) 111 Мб Ссылка 2 111 Мб

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