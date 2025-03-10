Версия:
2.19.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
ZITGA
Обновлено:
Вчера, 23:28
Возраст:
Требуется места:
≈ 111 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 791
Описание
Empire Defender TD - это стратегический файтинг, требующий от игроков остроумной и творческой тактики. Разработка тактики - важнейшая задача, которая помогает каждому игроку легко выиграть в этой игре. Вам нужно проявлять изобретательность и находить оригинальные приемы, чтобы побеждать всех врагов в матчах. Игровая система предоставит вам армию могучих героев. Ваша миссия - возглавить армию героев, чтобы защитить границу от тьмы, которая угрожает выжить. Давайте начнем путешествие по спасению границы прямо сейчас.
Информация о модах
1. Неограниченное золото в бою
2. Неограниченные самоцветы
3. Неограниченные кристаллы
4. Неограниченная выносливость
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Игра входит в подборки:
Скачать Empire Defender TD: Tower Defense The Kingdom Rush (Мод, Много денег) v2.19.3 MOD APK
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Скачать Empire Defender TD: Tower Defense The Kingdom Rush (Мод, Много денег) 111 Мб Ссылка 2 111 Мб
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