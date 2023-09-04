android-1.ru / Игры / На русском / Tennis World Open 2021: Спорт Игры - Теннис (Мод, Много денег)
Tennis World Open 2021: Спорт Игры - Теннис (Мод, Много денег)

Tennis World Open 2021: Спорт Игры - Теннис (Мод, Много денег) 1.2.5

1
1
Скачать (57 Мб)
Нужно обновить?
Версия:
1.2.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
INLOGIC SPORTS - football tennis golf soccer
Категория:
На русском / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 57 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 496

Tennis World Open 2023 - представляет собой увлекательную теннисную игру, которая обязательно понравится всем поклонникам этого вида спорта. Одной из ключевых особенностей игры является её реалистичная презентация, которая сравнима с качеством, обычно ожидаемым от PC и консольных игр.


Эта игра отличается высококачественной графикой и точной физикой, что делает каждый удар, движение и тактическое действие на корте чрезвычайно реалистичными. От виртуозного владения ракеткой до стратегических манипуляций на корте –Игра предлагает игрокам идеальный баланс между доступностью и глубиной игрового процесса.


Игрокам предоставляется возможность испытать себя в различных турнирах, соревнуясь с разнообразными виртуальными соперниками, каждый из которых обладает уникальными навыками и стилем игры. "Tennis World Open 2023" также предлагает различные режимы игры и настройки, позволяя игрокам адаптировать игровой опыт под свои предпочтения.



Скриншоты

Информация о модах

  • МЕНЮ МОД
  • Бесконечные деньги
  • Неограниченная энергия
  • Неограниченные вращения

*Вы можете получить неограниченную энергию из магазина!

 Теги темы: Много денег

Скачать Tennis World Open 2021: Спорт Игры - Теннис (Мод, Много денег) 1.2.5 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Tennis World Open 2021: Спорт Игры - Теннис (Мод, Много денег) 57 Мб Ссылка 2 57 Мб

Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
My City : Париж
My City : Париж
Версия: 1.0.1
Ленивый школьный магнат - игра в стиле менеджмент (Мод, Много денег)
Ленивый школьный магнат - игра в стиле менеджмент (Мод, Много денег)
Версия: 1.12.1
Pocket League Story 2 (Мод, Много денег)
Pocket League Story 2 (Мод, Много денег)
Версия: 2.2.2
SURVPUNK - Cтратегия про выживание (Мод меню)
SURVPUNK - Cтратегия про выживание (Мод меню)
Версия: 1.2.1
Knights Fight: Medieval Arena (Мод, Много денег)
Knights Fight: Medieval Arena (Мод, Много денег)
Версия: 1.0.22
Дизайнвиль: Merge & Дизайн (Мод, Много денег)
Дизайнвиль: Merge & Дизайн (Мод, Много денег)
Версия: 1.136.1
ЗОМБИ ЦЕЛЬ (Zombie Objective) (Мод, Режим бога)
ЗОМБИ ЦЕЛЬ (Zombie Objective) (Мод, Режим бога)
Версия: 1.1.0
Pro League Soccer (Мод, Без рекламы)
Pro League Soccer (Мод, Без рекламы)
Версия: 1.0.43

Отзывы о Tennis World Open 2021: Спорт Игры - Теннис (Мод, Много денег)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив