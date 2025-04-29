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Counter Knights (Мод, Много денег)

Counter Knights (Мод, Много денег) 1.4.23

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Версия:
1.4.23
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
235Soft
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 11:51
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 112 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 691
Скриншоты
Описание

Counter Knights - это интуитивно понятная игра, которая требует быстрых рефлексов и внимания к деталям от игрока. На первый взгляд, игра может показаться простой из-за своего упрощенного управления, но не позволяйте этому обмануть вас. Вызов состоит в том, чтобы правильно использовать обе кнопки в зависимости от ситуации на поле боя.


Поддерживая динамичный ритм боя, игроки должны активно адаптироваться к атакам гоблинов, а затем быстро контратаковать, когда возникает возможность. Хотя действие может показаться повторяющимся, стратегия и быстродействие, требуемые для продвижения на более высокие уровни, делают Counter Knights захватывающим опытом для игроков.


Помимо боевой системы, игра также предлагает различные уровни сложности и разнообразные сценарии, чтобы сохранить интерес игроков. Время и практика покажут, сможете ли вы стать настоящим мастером Counter Knights и преодолеть все испытания, которые готовит игра.


Информация о модах

1. Неограниченное золото *

2. Неограниченное количество демонических камней (никогда не уменьшается)

3. Неограниченное количество Священных кадильниц *

* используйте их, даже если их недостаточно

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 Теги темы: Много денег

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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