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WarStrike | Offline FPS Game (Мод, Режим бога)

WarStrike | Offline FPS Game (Мод, Режим бога) 0.1.93

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Скачать (168 Мб)
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
GameFrame Studio
Версия:
0.1.93
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 168 Мб
id приложения:
com.gs360.warstrike.shooting.games
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
6 072

WarStrike - это игра, в которой вы становитесь солдатом и присоединяетесь к борьбе за защиту своей страны от террористических организаций. Игра предоставляет вам возможность создать собственного персонажа и отправиться в реалистичное военное путешествие.


Основной акцент игры делается на реализме и детализации персонажей. Вы можете выбрать героя, который вам нравится, и каждый из них обладает уникальными боевыми навыками, что добавляет разнообразия в игровой процесс. Игра также обеспечивает плавный и реалистичный игровой процесс, чтобы погрузить вас в атмосферу военных действий. Вам предстоит выполнить разнообразные задания, миссии и операции, направленные на борьбу с терроризмом и защиту вашей страны.


Графика и звуковое сопровождение игры создают атмосферу напряжения и динамичности боевых действий. "WarStrike" призвана подарить вам очень реалистичный опыт солдата, позволяя вам почувствовать себя частью команды борцов за мир и безопасность.



Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Множитель урона
  • Хорошая смелость
  • Неограниченные боеприпасы
  • Мгновенное восстановление энергии
 Теги темы: Режим бога

Скачать WarStrike | Offline FPS Game (Мод, Режим бога) 0.1.93 взлом

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Скачать WarStrike | Offline FPS Game (Мод, Режим бога) 168 Мб Ссылка 2 168 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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