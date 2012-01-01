Описание

Игра Hyper Knight, разработанная Endless Loop, выпускается для геймеров после тестирования в раннем доступе. Вы будете играть роль неизвестного рыцаря, находя товарищей по команде, нанимая воинов для борьбы с жестоким врагом, внезапно атакующим ваше королевство.





Внезапная атака врага делает вас и ваших товарищей по команде ошеломленными и неспособными реагировать, ситуация, которую нужно решить, - это выбрать способ бежать из королевства в долгосрочном плане по возвращению каждого клочка земли. Вы опора для всех и единственная надежда, всем нужно, чтобы вы встали и научили надевать доспехи, готовить оружие и вступать в бой!



