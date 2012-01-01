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Hyper Knight (Мод, Много денег)

Hyper Knight (Мод, Много денег) 4.1

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Версия:
4.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Skyloft
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 132 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 395
Скриншоты
Описание

Игра Hyper Knight, разработанная Endless Loop, выпускается для геймеров после тестирования в раннем доступе. Вы будете играть роль неизвестного рыцаря, находя товарищей по команде, нанимая воинов для борьбы с жестоким врагом, внезапно атакующим ваше королевство.


Внезапная атака врага делает вас и ваших товарищей по команде ошеломленными и неспособными реагировать, ситуация, которую нужно решить, - это выбрать способ бежать из королевства в долгосрочном плане по возвращению каждого клочка земли. Вы опора для всех и единственная надежда, всем нужно, чтобы вы встали и научили надевать доспехи, готовить оружие и вступать в бой!



Информация о модах

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 Теги темы: Много денег

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Скачать Hyper Knight (Мод, Много денег) 132 Мб Ссылка 2 132 Мб

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