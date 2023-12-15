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Stickman Ninja - 3v3 Battle Arena (Мод, Много денег)

Stickman Ninja - 3v3 Battle Arena (Мод, Много денег) 5.3

545
61
Скачать (128 Мб)
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Требования:
Android 6.0
Разработчик:
PhanGia
Версия:
5.3
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 128 Мб
id приложения:
com.managames.stickman.ninja3vs3.fight
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
545
Комментарии:
0
Просмотров:
80 988

Stickman Ninja - это захватывающая игра, которая представляет собой файтинг с элементами стикменов. В этой игре игроки вступают в мир стикменов и сталкиваются с различными монстрами и сильными противниками.


Геймплей включает в себя динамичные сражения, где игроки могут использовать разнообразные боевые приемы и навыки, чтобы сразиться с противниками. У игроков есть возможность выбирать различных персонажей-стикменов, каждый из которых обладает своими уникальными способностями и стилями боя. Основной задачей игрока является победа в боях и прохождение различных уровней, встречая на своем пути разнообразных врагов. Уровни могут включать в себя сражения с боссами, головоломки и другие интересные задачи.


Stickman Ninja предлагает игрокам захватывающий игровой процесс и возможность проявить свои навыки в бою. Графика в стиле стикменов придает игре уникальный и неповторимый вид, что делает ее забавной и интересной для игроков всех возрастов. Если вы любите файтинги и игры с элементами стикменов, то Stickman Ninja может быть отличным выбором для вас, где вы сможете погрузиться в мир битв и приключений.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1


Награда за высокое золото. 

Награда за высокое количество драгоценных камней

Нет перезарядки навыков.

МОД 2


1. НЕОГРАНИЧЕННОЕ ЗОЛОТО

2. НЕОГРАНИЧЕННОЕ КРИСТАЛЛ

 Теги темы: Много денег

Скачать Stickman Ninja - 3v3 Battle Arena (Мод, Много денег) 5.3 взлом

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MOD V2
128 Мб
MOD V2 (Ссылка 2)
128 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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