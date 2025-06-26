Manok Na Pula - это игра, которая обеспечит максимально эмоциональный опыт своим игрокам. Если вы увлекаетесь куриными боями, то эта игра станет отличным дополнением к вашей коллекции. В ней вы сможете участвовать в захватывающих поединках между цыплятами, которые обладают уникальными навыками и характеристиками.
Manok Na Pula предлагает вам возможность погрузиться в мир битв петухов, где ваша задача - вывести своих пернатых бойцов к победе. Отточите свои навыки, разрабатывайте стратегии и соревнуйтесь с опытными игроками, чтобы доказать, что ваш цыпленок - настоящий чемпион.
МОД 1
- МЕНЮ МОД
- Неограниченное золото
- Неограниченный Глаз Дракона
- Неограниченное количество волшебной пыли
- Без рекламы
МОД 2
- МАКС. ОПЫТ ЗА МАТЧ
- Ввести уровень 999
- Неограниченный ГЛАЗ ДРАКОНА
- Неограниченное количество МОНЕТОВ
- Неограниченная ВОЛШЕБНАЯ ПЫЛЬ
- БЕЗ ВСПЛАННОЙ РЕКЛАМЫ
Примечание. ИСПОЛЬЗУЙТЕ уровень Inject 99 ТОЛЬКО ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ОБНОВИТЬ СВОЮ ЦЫПЛЕНКУ, ВКЛЮЧИТЕ ЕЕ И НАЖМИТЕ «МАГАЗИН», ЗАТЕМ ОБНОВИТЬ СВОЮ ЦЫПЛЕНКУ.
НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ, ЕСЛИ ВЫ УЖЕ НАЖМИТЕ НА КАМПАНИЮ, ПОТОМУ ЧТО КОГДА ВЫ ВЫИГРАЕТЕ В КАМПАНИИ УРОВНЯ 999, ВЫ ПОЛУЧИТЕ БАН.
Скачать Manok Na Pula - Multiplayer (Мод, Много монет) v8.1 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.