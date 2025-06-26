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Manok Na Pula - Multiplayer (Мод, Много монет)

Manok Na Pula - Multiplayer (Мод, Много монет) v8.1

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Версия:
8.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
TATAY
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 13:40
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 101 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 231
Описание

Manok Na Pula - это игра, которая обеспечит максимально эмоциональный опыт своим игрокам. Если вы увлекаетесь куриными боями, то эта игра станет отличным дополнением к вашей коллекции. В ней вы сможете участвовать в захватывающих поединках между цыплятами, которые обладают уникальными навыками и характеристиками.


Manok Na Pula предлагает вам возможность погрузиться в мир битв петухов, где ваша задача - вывести своих пернатых бойцов к победе. Отточите свои навыки, разрабатывайте стратегии и соревнуйтесь с опытными игроками, чтобы доказать, что ваш цыпленок - настоящий чемпион.



Информация о модах

МОД 1


  • МЕНЮ МОД
  • Неограниченное золото
  • Неограниченный Глаз Дракона
  • Неограниченное количество волшебной пыли
  • Без рекламы


МОД 2


  • МАКС. ОПЫТ ЗА МАТЧ
  • Ввести уровень 999
  • Неограниченный ГЛАЗ ДРАКОНА
  • Неограниченное количество МОНЕТОВ
  • Неограниченная ВОЛШЕБНАЯ ПЫЛЬ
  • БЕЗ ВСПЛАННОЙ РЕКЛАМЫ

Примечание. ИСПОЛЬЗУЙТЕ уровень Inject 99 ТОЛЬКО ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ОБНОВИТЬ СВОЮ ЦЫПЛЕНКУ, ВКЛЮЧИТЕ ЕЕ И НАЖМИТЕ «МАГАЗИН», ЗАТЕМ ОБНОВИТЬ СВОЮ ЦЫПЛЕНКУ.

НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ, ЕСЛИ ВЫ УЖЕ НАЖМИТЕ НА КАМПАНИЮ, ПОТОМУ ЧТО КОГДА ВЫ ВЫИГРАЕТЕ В КАМПАНИИ УРОВНЯ 999, ВЫ ПОЛУЧИТЕ БАН.

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 Теги темы: Много денег

Скачать Manok Na Pula - Multiplayer (Мод, Много монет) v8.1 MOD APK

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MOD V1 101 Мб Ссылка 2 (MOD V1) 101 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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