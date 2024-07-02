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Village of Adventurer (Мод меню)

Village of Adventurer (Мод меню) 1.72

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Версия:
1.72
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
CHA DONG JIN
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 92 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
587

Погрузитесь в увлекательный мир приключений с игрой Village of Adventurer, которая исполнит ваши желания, если вы обладаете талантом к обороне, охотой или исследованием подземелий. В этой игре вы сможете проявить свои уникальные способности, освоить каждую битву и достичь высокого уровня лидерства.


В Village of Adventurer вам предстоит защищать свой поселок от различных угроз, исследовать таинственные подземелья и сражаться с опасными существами. Ваши интеллект и навыки позволят вам выживать в этом опасном мире и побеждать в битвах.


Благодаря вашим способностям и стратегическому мышлению, вы сможете стать влиятельным лидером и героем для своего поселения. Village of Adventurer предоставляет вам уникальный опыт, где каждое ваше действие имеет значение, и ваш ум станет ключом к успеху в этом захватывающем мире приключений.


Скриншоты

Информация о модах

МЕНЮ МОД

Множитель урона

100 % Крит

Полубог-мод (некоторые монстры все еще наносят урон)

 Теги темы: Мод меню

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Скачать Village of Adventurer (Мод меню) 92 Мб Ссылка 2 92 Мб

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