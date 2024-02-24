Описание

Vampire Kiss: Love Story – симулятор свиданий, который обязательно понравится любителям жанра, азиатского подхода к графике, а также качественных проектов с большим разнообразием возможных событий. Главная героиня пытается построить карьеру актрисы. Прослушивания, небольшие роли и бесчисленные отказы не омрачают ее жизнь, а лишь побуждают активнее и увереннее идти к своей мечте. В то же время она находится в постоянном контакте с группой молодых людей. Это не настоящие люди. Вампиры, драконы и другие существа отказались от своей прошлой жизни и теперь успешно маскируются под успешных красоток.