Vampire Kiss : Love Story (Мод, Бесплатные покупки) 2.3.8
Симулятор свиданий с азиатской графикой и разнообразием событий
Версия:
2.3.8
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Faifly, LLC
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 18:18
Возраст:
Требуется места:
≈ 113 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 059
Описание
Vampire Kiss: Love Story – симулятор свиданий, который обязательно понравится любителям жанра, азиатского подхода к графике, а также качественных проектов с большим разнообразием возможных событий. Главная героиня пытается построить карьеру актрисы. Прослушивания, небольшие роли и бесчисленные отказы не омрачают ее жизнь, а лишь побуждают активнее и увереннее идти к своей мечте. В то же время она находится в постоянном контакте с группой молодых людей. Это не настоящие люди. Вампиры, драконы и другие существа отказались от своей прошлой жизни и теперь успешно маскируются под успешных красоток.
Информация о модах
- МОД МЕНЮ
- Неограниченные билеты
- Неограниченное количество бриллиантов
- Неограниченная помощь
- Удалены объявления
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