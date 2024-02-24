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Vampire Kiss : Love Story (Мод, Бесплатные покупки)

Vampire Kiss : Love Story (Мод, Бесплатные покупки) 2.3.8

Симулятор свиданий с азиатской графикой и разнообразием событий
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Версия:
2.3.8
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Faifly, LLC
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 113 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 059
Скриншоты
Описание

Vampire Kiss: Love Story симулятор свиданий, который обязательно понравится любителям жанра, азиатского подхода к графике, а также качественных проектов с большим разнообразием возможных событий. Главная героиня пытается построить карьеру актрисы. Прослушивания, небольшие роли и бесчисленные отказы не омрачают ее жизнь, а лишь побуждают активнее и увереннее идти к своей мечте. В то же время она находится в постоянном контакте с группой молодых людей. Это не настоящие люди. Вампиры, драконы и другие существа отказались от своей прошлой жизни и теперь успешно маскируются под успешных красоток.


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Неограниченные билеты
  • Неограниченное количество бриллиантов
  • Неограниченная помощь
  • Удалены объявления
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 Теги темы: Бесплатные покупки, Новеллы

Скачать Vampire Kiss : Love Story (Мод, Бесплатные покупки) v2.3.8 MOD APK

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Скачать Vampire Kiss : Love Story (Мод, Бесплатные покупки) 113 Мб Ссылка 2 113 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Vampire Kiss : Love Story (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (1)
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lika26
lika26 10 мая 2022 10:44
Был бы еще русский язык было бы вообще шик🥺
+6
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