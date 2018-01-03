Videogame Guardians помогают игрокам покорять подземелья и стараться стать бессмертным воином в любом противостоянии. Вы начнете переживать сложные сражения, сталкиваясь с натиском монстров. Кроме того, это путешествие также поможет вам улучшить свои связи и завести интересных друзей. Мы также уделяем внимание другим параметрам, связанным с костюмами и оружием, и мы разрабатываем для вас множество различных тем.





Новые стражи были добавлены в обновленную версию, выпущенную Videogame Guardians. Игроки продолжают использовать свои воинские способности для выполнения миссий и победы над новыми персонажами. Вы сохраните свою позицию в таблице лидеров после выполнения этого задания. Кроме того, с коллекцией доспехов воина у вас будет больше выбора в экипировке телохранителя. Новый дизайн может сделать игроков более довольными, чем старая версия.