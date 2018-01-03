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Videogame Guardians (Мод, Режим бога)

Videogame Guardians (Мод, Режим бога) 3.1.18

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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Super Planet
Версия:
3.1.18
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 216 Мб
id приложения:
com.superplanet.videogameguardians
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
921

Videogame Guardians помогают игрокам покорять подземелья и стараться стать бессмертным воином в любом противостоянии. Вы начнете переживать сложные сражения, сталкиваясь с натиском монстров. Кроме того, это путешествие также поможет вам улучшить свои связи и завести интересных друзей. Мы также уделяем внимание другим параметрам, связанным с костюмами и оружием, и мы разрабатываем для вас множество различных тем.


Новые стражи были добавлены в обновленную версию, выпущенную Videogame Guardians. Игроки продолжают использовать свои воинские способности для выполнения миссий и победы над новыми персонажами. Вы сохраните свою позицию в таблице лидеров после выполнения этого задания. Кроме того, с коллекцией доспехов воина у вас будет больше выбора в экипировке телохранителя. Новый дизайн может сделать игроков более довольными, чем старая версия.


Скриншоты

Информация о модах

Режим бога, множитель атаки

 Теги темы: Режим бога

Скачать Videogame Guardians (Мод, Режим бога) 3.1.18 взлом

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Скачать Videogame Guardians (Мод, Режим бога)
216 Мб
Ссылка 2
216 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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