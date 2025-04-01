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Rank Insignia Super Explosion (Мод, Бесплатные улучшения)

Rank Insignia Super Explosion 1.9.9

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Версия:
1.9.9
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Lucky Chan Games
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 65 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 424
Скриншоты
Описание

Rank Insignia Super Explosion предлагает захватывающее развлечение с участием больших кусков металла. Их стоимость ограничена, и они не будут уничтожены, если игрок не сможет заставить значение, указанное в блоке, сбросить. Однако трудность, с которой вы сталкиваетесь, заключается в ограничении количества выстрелов и разрешенного количества шаров. Ваш спаситель появился, таблица комбо карт будет правильным выбором, если вы хотите увеличить урон шара.


Благодаря разнообразию головоломок Rank Insignia Super Explosion считается игрой на мышление. Система направлена на то, чтобы нарушить первоначальное расположение металлических блоков. Игрокам придется привыкать к ним в реальных матчах. Каждый матч будет иметь разную раскладку, но главное — это увеличение количества. У вас есть определенные удары, когда вы теряете право на удар с площадки-ти, игроку придется остановиться.




Информация о модах
  • Высокая золотая награда
  • Бесплатная медаль
  • Бесплатное обновление
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 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Rank Insignia Super Explosion (Мод, Бесплатные улучшения) v1.9.9 MOD APK

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Скачать Rank Insignia Super Explosion (Мод, Бесплатные улучшения) 65 Мб Ссылка 2 65 Мб

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