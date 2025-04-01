Описание

Rank Insignia Super Explosion предлагает захватывающее развлечение с участием больших кусков металла. Их стоимость ограничена, и они не будут уничтожены, если игрок не сможет заставить значение, указанное в блоке, сбросить. Однако трудность, с которой вы сталкиваетесь, заключается в ограничении количества выстрелов и разрешенного количества шаров. Ваш спаситель появился, таблица комбо карт будет правильным выбором, если вы хотите увеличить урон шара.





Благодаря разнообразию головоломок Rank Insignia Super Explosion считается игрой на мышление. Система направлена на то, чтобы нарушить первоначальное расположение металлических блоков. Игрокам придется привыкать к ним в реальных матчах. Каждый матч будет иметь разную раскладку, но главное — это увеличение количества. У вас есть определенные удары, когда вы теряете право на удар с площадки-ти, игроку придется остановиться.







