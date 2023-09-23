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ARIDA: Backland&s Awakening (Встроенный кэш)

ARIDA: Backland&s Awakening (Встроенный кэш) 1.38.2

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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Aoca Game Lab
Версия:
1.38.2
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
Для всех
Требуется места:
≈ 336 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 381

Когда думаешь о самых захватывающих приключениях, представляются драконы или космические войны. Но что, если отправиться в сердце глубинки Бразилии 19-го века, чтобы проверить свои инстинкты выживания в исторических условиях? Встречайте ARIDA: Backland's Awakening — однопользовательскую игру, где нет мечей или магии, а есть стремление молодой девушки воссоединиться со своей семьей в пострадавшем от засухи регионе. Это уникальное приключение привлекает внимание геймеров своей глубокой сюжетной линией и исторической аутентичностью.


В ARIDA: Backland's Awakening каждый инструмент имеет значение. Вам предстоит рубить дрова тупым мачете и копать тупой мотыгой. Оборудование здесь — это не просто предметы инвентаря, а ваши помощники в выживании. Нужно добыть воду, расчистить тропу или собрать урожай? Ваши мачете и мотыга всегда под рукой. Но будьте внимательны: инструменты должны быть острыми, ведь тупой инструмент хоть и лучше, чем ничего, но значительно усложнит вашу задачу.


Эта игра предлагает нечто большее, чем просто механики выживания. ARIDA: Backland's Awakening переносит вас в атмосферу исторической Бразилии, заставляя прочувствовать все трудности и радости прошлого. Здесь важно не только выжить, но и понять культурный и исторический контекст, в котором оказывается ваш персонаж. Это уникальное приключение, проверяющее вашу стойкость и решимость, приглашает вас окунуться в мир, где каждая деталь важна, а каждое решение имеет значение.


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Высокая скорость перемещения
  • Платная игра бесплатно
 Теги темы: Встроенный кэш

Скачать ARIDA: Backland&s Awakening (Встроенный кэш) 1.38.2 взлом

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Скачать ARIDA: Backland&s Awakening (Встроенный кэш) 336 Мб Ссылка 2 336 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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