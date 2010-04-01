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Fire Engine Simulator (Мод, Много денег)

Fire Engine Simulator (Мод, Много денег) 1.4.10

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Версия:
1.4.10
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
SkisoSoft
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 60 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
28 051
Скриншоты
Описание

Вас ждут несколько пожарных машин разных типов. Помогите потушить пламя, забравшись внутрь полностью смоделированной пожарной машины. Вы можете свободно перемещаться по огромному открытому мегаполису, не отвлекаясь на загрузочные экраны.


День и ночь, а также влияние погоды меняются на всей планете. Вы можете использовать деньги, которые вы зарабатываете на тушении пожаров, чтобы улучшить и персонализировать свою пожарную машину, или вы можете потратить их на покупку пожарной машины, которая лучше соответствует вашим потребностям.

Необходимо потушить множество различных видов пламени. Потушите это, будь то мусорный пожар или пожар в большом офисном комплексе. Вы победитель этого раунда.


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

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Скачать Fire Engine Simulator (Мод, Много денег) 60 Мб Ссылка 2 60 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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