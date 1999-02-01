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B612 AI Photo&Video Editor (Мод, Unlocked)

B612 AI Photo&Video Editor 14.0.31

Unlocked
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Версия:
14.0.31
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
SNOW Corporation
Категория:
Программы / Фоторедакторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 179 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
28 516
Скриншоты
Описание

B612 – Best Free Camera & Photo/Video Editor – это многофункциональное мобильное приложение, предоставляющее пользователям возможность захватывать фотографии и видеоролики высокого качества, а также обрабатывать их с помощью мощных инструментов редактирования. Это приложение идеально подходит для тех, кто хочет создавать креативный контент для социальных сетей и делиться им с друзьями и подписчиками.


С помощью B612 вы можете настроить параметры камеры для получения наилучших снимков в различных условиях освещения. Приложение предлагает разнообразные режимы и фильтры, специально разработанные для селфи и обычных снимков, чтобы добавить креативности вашим изображениям. Вы также можете проводить ретуширование и корректировку изображений, изменять цветовую гамму, яркость и контраст. B612 позволяет создавать не только фотографии, но и видеоролики. Вы можете снимать видео и добавлять к ним различные эффекты, а также выполнять монтаж видео для создания уникальных проектов.


Это приложение отличается простым и интуитивно понятным интерфейсом, что делает его доступным для пользователей всех уровней опыта. Оно подходит как для тех, кто хочет быстро улучшить свои снимки и видео, так и для опытных редакторов, ищущих инструменты для творчества.


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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать B612 AI Photo&Video Editor (Мод, Unlocked) v14.0.31 MOD APK

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Скачать B612 AI Photo&Video Editor (Мод, Unlocked) 179 Мб Ссылка 2 179 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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