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Survival Game Master (Мод, Много денег)

Survival Game Master (Мод, Много денег) 1.27

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6
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Версия:
1.27
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
ZPLAY HC Games
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 126 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 335

Survival Game Master — это увлекательная игра, вдохновленная известным фильмом о кальмарах. В этой игре игроки получают уникальную возможность вжиться в роль организатора выживальных игр, что предлагает совершенно новый опыт по сравнению с обычными участниками подобных соревнований.


В отличие от фильма, где персонажи стремятся выжить в рискованных играх, в "Survival Game Master" вы встаете на другую сторону баррикад, управляя всеми аспектами игры. Ваша основная задача — это поиск и набор участников, которыми становятся бездомные, готовые принять участие в этих экстремальных испытаниях в обмен на шанс на лучшую жизнь.


Ключевым элементом игры является планирование и организация различных испытаний, которые должны быть как увлекательными, так и безопасными для участников. Вам также предстоит управлять финансами, вкладывая в развитие инфраструктуры игры и нанимая охранников для каждой игровой зоны, чтобы обеспечить порядок и соблюдение правил.


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Информация о модах

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