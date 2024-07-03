Survival Game Master — это увлекательная игра, вдохновленная известным фильмом о кальмарах. В этой игре игроки получают уникальную возможность вжиться в роль организатора выживальных игр, что предлагает совершенно новый опыт по сравнению с обычными участниками подобных соревнований.





В отличие от фильма, где персонажи стремятся выжить в рискованных играх, в "Survival Game Master" вы встаете на другую сторону баррикад, управляя всеми аспектами игры. Ваша основная задача — это поиск и набор участников, которыми становятся бездомные, готовые принять участие в этих экстремальных испытаниях в обмен на шанс на лучшую жизнь.





Ключевым элементом игры является планирование и организация различных испытаний, которые должны быть как увлекательными, так и безопасными для участников. Вам также предстоит управлять финансами, вкладывая в развитие инфраструктуры игры и нанимая охранников для каждой игровой зоны, чтобы обеспечить порядок и соблюдение правил.