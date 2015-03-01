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Xeno Command (Мод, Unlocked)

Xeno Command (Мод, Unlocked) 1.3.15 b39

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Версия:
1.3.15 b39
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
ChillyRoom
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 260 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 896

Xeno Command (Мод, Unlocked) - Защитите свою оборону и приведите свои армии к победе против растущей силы вторжения инопланетян! Началось вторжение пришельцев, и вы должны привести армию к победе над ними. Построй свою крепость и защити Землю! Вернитесь в то время, когда вы были ребенком, играющим в песочнице с блочным изображением космического корабля, и спешите построить космический корабль, а затем летать на нем.


Представьте, что было бы, если бы вы могли сделать это снова, ведь современные стратегии в реальном времени созданы на основе навыков великих разработчиков. То же самое касается и Xeno Command, увлекательной и увлекательной игры! Игры в реальном времени всегда будут веселыми, но сегодня они намного веселее, чем игры в реальном времени, потому что в играх в реальном времени больше нет такого понятия, как скука.


Скриншоты

Информация о модах

  • МОД МЕНЮ
  • Множитель урона
  • режим бога
  • Разблокирована полная игра
 Теги темы: Unlocked, Встроенный кэш

Скачать Xeno Command (Мод, Unlocked) 1.3.15 b39 взлом

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Скачать Xeno Command (Мод, Unlocked) 260 Мб Ссылка 2 260 Мб

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