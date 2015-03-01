Xeno Command (Мод, Unlocked) - Защитите свою оборону и приведите свои армии к победе против растущей силы вторжения инопланетян! Началось вторжение пришельцев, и вы должны привести армию к победе над ними. Построй свою крепость и защити Землю! Вернитесь в то время, когда вы были ребенком, играющим в песочнице с блочным изображением космического корабля, и спешите построить космический корабль, а затем летать на нем.





Представьте, что было бы, если бы вы могли сделать это снова, ведь современные стратегии в реальном времени созданы на основе навыков великих разработчиков. То же самое касается и Xeno Command, увлекательной и увлекательной игры! Игры в реальном времени всегда будут веселыми, но сегодня они намного веселее, чем игры в реальном времени, потому что в играх в реальном времени больше нет такого понятия, как скука.