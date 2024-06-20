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Korilakkuma Tower Defense (Мод меню)

Korilakkuma Tower Defense (Мод меню) 5.0.0

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Версия:
5.0.0
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Imagineer Co., Ltd.
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 139 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
433

Добро пожаловать в захватывающий мир "Korilakkuma Tower Defense"! В этой увлекательной игре вы окажетесь в мире, где заводные игрушки ведут войну и судьба игрушек висит на волоске. В центре внимания становится Рейнджер Корилаккума, милый медвежонок, который превращается в заводную игрушку и отправляется на фронтовую линию защиты своей родины.


Пройдите вместе с Рейнджером Корилаккума путь от мирной страны игрушек до линии фронта этой причудливой битвы. Вам предстоит использовать свои тактические навыки и ресурсы, чтобы организовать эффективную оборону и отразить нападение отряда Киироитори. Вас ждут захватывающие повороты событий, неожиданные сюжетные развития и увлекательные битвы.


Возглавьте армию заводных игрушек, обустроив различные оборонительные башни и используя уникальные способности персонажей, чтобы дать отпор врагам. Прокачивайте своих героев, собирайте ресурсы и разрабатывайте стратегии, чтобы обеспечить победу в этой захватывающей битве.


Скриншоты

Информация о модах

1. Меню

2. Множитель урона

3. Бесплатная постройка башни

 Теги темы: Мод меню

Скачать Korilakkuma Tower Defense (Мод меню) 5.0.0 взлом

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Скачать Korilakkuma Tower Defense (Мод меню) 139 Мб Ссылка 2 139 Мб

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