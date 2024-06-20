Korilakkuma Tower Defense (Мод меню) 5.0.0
Добро пожаловать в захватывающий мир "Korilakkuma Tower Defense"! В этой увлекательной игре вы окажетесь в мире, где заводные игрушки ведут войну и судьба игрушек висит на волоске. В центре внимания становится Рейнджер Корилаккума, милый медвежонок, который превращается в заводную игрушку и отправляется на фронтовую линию защиты своей родины.
Пройдите вместе с Рейнджером Корилаккума путь от мирной страны игрушек до линии фронта этой причудливой битвы. Вам предстоит использовать свои тактические навыки и ресурсы, чтобы организовать эффективную оборону и отразить нападение отряда Киироитори. Вас ждут захватывающие повороты событий, неожиданные сюжетные развития и увлекательные битвы.
Возглавьте армию заводных игрушек, обустроив различные оборонительные башни и используя уникальные способности персонажей, чтобы дать отпор врагам. Прокачивайте своих героев, собирайте ресурсы и разрабатывайте стратегии, чтобы обеспечить победу в этой захватывающей битве.
1. Меню
2. Множитель урона
3. Бесплатная постройка башни
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