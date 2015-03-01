Lonely Survivor (Мод, Много денег) 1.34.0
Lonely Survivor (Мод, Много денег) - Сегодня ваш счастливый день! Разве ты не хочешь снова почувствовать себя героем? Вы можете проверить свои навыки в одиночном режиме, где вы можете играть без врагов. Это хорошо для тренировок, а также для многопользовательских игр, когда друзья хотят проверить свои навыки против вас. Вы можете защищать свою базу от вражеских атак и совершать набеги на другие базы, чтобы получить множество наград.
Займите первое место, используя любой навык, который можно выбрать в любое время! Эти навыки не ограничены в количестве, но скорость действия выше, чем у обычного навыка, что означает, что вы можете использовать самые мощные навыки, не задумываясь об этом.
Информация о модах
МОД 1
- МОД МЕНЮ
- Бог Мод
- Убить одним ударом
- Золотая инъекция
- Мгновенное убийство всех врагов
- Множитель скорости передвижения
Информация: если вы застряли после того, как Toogle включил «Множитель скорости движения», переместите полосу.
МОД 2
- МОД МЕНЮ
- Режим бога
- Множитель урона
МОД 3
1. Добавить максимальное количество золота
2. Добавить силу опыта
3. Всегда включать магнит
4. Режим бога
5. Мгновенное убийство
6. Создать монстра x50 (кроме босса)
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