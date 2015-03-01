Lonely Survivor (Мод, Много денег) - Сегодня ваш счастливый день! Разве ты не хочешь снова почувствовать себя героем? Вы можете проверить свои навыки в одиночном режиме, где вы можете играть без врагов. Это хорошо для тренировок, а также для многопользовательских игр, когда друзья хотят проверить свои навыки против вас. Вы можете защищать свою базу от вражеских атак и совершать набеги на другие базы, чтобы получить множество наград.





Займите первое место, используя любой навык, который можно выбрать в любое время! Эти навыки не ограничены в количестве, но скорость действия выше, чем у обычного навыка, что означает, что вы можете использовать самые мощные навыки, не задумываясь об этом.