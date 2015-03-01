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Lonely Survivor (Мод, Много денег)

Lonely Survivor (Мод, Много денег) 1.34.0

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Скачать (488 Мб)
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Версия:
1.34.0
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Cobby Labs
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 488 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
22 978

Lonely Survivor (Мод, Много денег) - Сегодня ваш счастливый день! Разве ты не хочешь снова почувствовать себя героем? Вы можете проверить свои навыки в одиночном режиме, где вы можете играть без врагов. Это хорошо для тренировок, а также для многопользовательских игр, когда друзья хотят проверить свои навыки против вас. Вы можете защищать свою базу от вражеских атак и совершать набеги на другие базы, чтобы получить множество наград.


Займите первое место, используя любой навык, который можно выбрать в любое время! Эти навыки не ограничены в количестве, но скорость действия выше, чем у обычного навыка, что означает, что вы можете использовать самые мощные навыки, не задумываясь об этом.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • МОД МЕНЮ
  • Бог Мод
  • Убить одним ударом
  • Золотая инъекция
  • Мгновенное убийство всех врагов
  • Множитель скорости передвижения

Информация: если вы застряли после того, как Toogle включил «Множитель скорости движения», переместите полосу.

МОД 2

  • МОД МЕНЮ
  • Режим бога
  • Множитель урона

МОД 3

1. Добавить максимальное количество золота
2. Добавить силу опыта
3. Всегда включать магнит
4. Режим бога
5. Мгновенное убийство
6. Создать монстра x50 (кроме босса)


 Теги темы: Много денег

Скачать Lonely Survivor (Мод, Много денег) 1.34.0 взлом

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MOD V1 488 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 488 Мб

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Отзывы о Lonely Survivor (Мод, Много денег)


Комментарии (2)
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Doktor
Doktor 2 ноября 2023 22:52
Игра вылетает
0
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Василий
Василий 8 ноября 2022 21:45
Нет много денег, мод обман
+6
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