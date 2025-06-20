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FM-радио (Мод, Premium Unlocked)

FM-радио (Мод, Premium Unlocked) 18.3.5

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Версия:
18.3.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
RadioFM
Категория:
Программы / Музыка
Обновлено:
Вчера, 16:37
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 32 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
28 819
Скриншоты
Описание

Radio FM Mod APK (Radio for Mobile Devices) — приложение для трансляции интернет-радиостанций. Это позволяет вам слушать, транслировать и наслаждаться различными жанрами, такими как музыка, разговоры, новости, спорт, комедии, выступления, концерты и многие другие типы программ, предлагаемых многими вещательными компаниями.


Это бесплатно, но по-прежнему полно функций. Radio FM — единственное приложение в магазине Play, которое предлагает по-настоящему бесплатное прослушивание радио. Любимая функция, таймер сна, функция будильника, выключение и т. д. Вы называете это, и у нас есть запчасти для вас. И все это бесплатно. Поп или рок? Медитация или религия? Классика или комедия? Слушайте более 160 жанров радио в одном приложении.


Прямая трансляция более 50 000 станций FM AM, где бы вы ни находились. Простой и понятный пользовательский интерфейс. В отличие от других радиоприложений, мы сохранили простой и удобный интерфейс. Удобный радио интерфейс. Новый материальный дизайн предлагает множество интересных функций. Быстрая навигация между вкладками. Современный дизайн для отображения перечисленных станций. Станции в улучшенном списке с изображениями станций (при наличии). Плеер может расширяться для передачи важной информации о текущей обнаруженной станции в полноэкранном режиме — управление уведомлениями для остановки/запуска радиопотока с главного экрана.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Премиум, Unlocked приложения

Скачать FM-радио (Мод, Premium Unlocked) v18.3.5 MOD APK

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Скачать FM-радио (Мод, Premium Unlocked) 32 МБ Ссылка 2 32 МБ

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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