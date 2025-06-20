Описание

Radio FM Mod APK (Radio for Mobile Devices) — приложение для трансляции интернет-радиостанций. Это позволяет вам слушать, транслировать и наслаждаться различными жанрами, такими как музыка, разговоры, новости, спорт, комедии, выступления, концерты и многие другие типы программ, предлагаемых многими вещательными компаниями.





Это бесплатно, но по-прежнему полно функций. Radio FM — единственное приложение в магазине Play, которое предлагает по-настоящему бесплатное прослушивание радио. Любимая функция, таймер сна, функция будильника, выключение и т. д. Вы называете это, и у нас есть запчасти для вас. И все это бесплатно. Поп или рок? Медитация или религия? Классика или комедия? Слушайте более 160 жанров радио в одном приложении.





Прямая трансляция более 50 000 станций FM AM, где бы вы ни находились. Простой и понятный пользовательский интерфейс. В отличие от других радиоприложений, мы сохранили простой и удобный интерфейс. Удобный радио интерфейс. Новый материальный дизайн предлагает множество интересных функций. Быстрая навигация между вкладками. Современный дизайн для отображения перечисленных станций. Станции в улучшенном списке с изображениями станций (при наличии). Плеер может расширяться для передачи важной информации о текущей обнаруженной станции в полноэкранном режиме — управление уведомлениями для остановки/запуска радиопотока с главного экрана.