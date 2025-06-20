FM-радио (Мод, Premium Unlocked) 18.3.5
Radio FM Mod APK (Radio for Mobile Devices) — приложение для трансляции интернет-радиостанций. Это позволяет вам слушать, транслировать и наслаждаться различными жанрами, такими как музыка, разговоры, новости, спорт, комедии, выступления, концерты и многие другие типы программ, предлагаемых многими вещательными компаниями.
Это бесплатно, но по-прежнему полно функций. Radio FM — единственное приложение в магазине Play, которое предлагает по-настоящему бесплатное прослушивание радио. Любимая функция, таймер сна, функция будильника, выключение и т. д. Вы называете это, и у нас есть запчасти для вас. И все это бесплатно. Поп или рок? Медитация или религия? Классика или комедия? Слушайте более 160 жанров радио в одном приложении.
Прямая трансляция более 50 000 станций FM AM, где бы вы ни находились. Простой и понятный пользовательский интерфейс. В отличие от других радиоприложений, мы сохранили простой и удобный интерфейс. Удобный радио интерфейс. Новый материальный дизайн предлагает множество интересных функций. Быстрая навигация между вкладками. Современный дизайн для отображения перечисленных станций. Станции в улучшенном списке с изображениями станций (при наличии). Плеер может расширяться для передачи важной информации о текущей обнаруженной станции в полноэкранном режиме — управление уведомлениями для остановки/запуска радиопотока с главного экрана.
Премиум разблокирован
Скачать FM-радио (Мод, Premium Unlocked) v18.3.5 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.