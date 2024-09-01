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Gaia GPS (Topo Maps) (Мод, Подписка приобретена)

Gaia GPS (Topo Maps) (Мод, Подписка приобретена) 2024.9

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Версия:
2024.9
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
TrailBehind Inc.
Категория:
Программы / Навигаторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 70 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 565
Скриншоты
Описание

Gaia GPS была разработана для создания карты, которая поможет вам составить полную карту для ваших восхождений; этот картографический инструмент был создан частично для удовлетворения потребностей сложности с использованием обычных карт для гор в путешествии пользователя. Благодаря идеально интегрированной картографической системе, предназначенной для скалолазания, приложение хочет предоставить вам наилучшие впечатления от правильно и точно проложенных маршрутов, давая вам чувство безопасности и уверенности при поиске пути. Пожалуйста, установите приложение и испытайте его прямо сейчас, если вы тот, кто хочет покорить горы.


Вы, вероятно, слишком хорошо знакомы с поиском пути к месту назначения с помощью приложений, которые предоставляют вам маршруты на основе электронной карты; использование карт дало вам множество преимуществ. Большие преимущества, когда дело доходит до того, что вам будет легче найти свой путь и сократить свой путь. Однако, за исключением общих основных дорог, показанных на карте, навигация по меньшим дорогам затруднена, поскольку они не обновляются в картографических приложениях, а горные тропы — нет.


Gaia GPS была разработана, чтобы предоставить пользователям улучшенные функции по сравнению с другими картами, когда дело доходит до направления их по горным дорогам с помощью превосходной навигационной системы. С добавлением других полезных инструментов вы теперь используете инструмент для лазания, а не стандартный путь, поэтому максимально используйте возможности приложения.


Информация о модах

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Скачать Gaia GPS (Topo Maps) (Мод, Подписка приобретена) v2024.9 MOD APK

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Скачать Gaia GPS (Topo Maps) (Мод, Подписка приобретена) 70 МБ Ссылка 2 70 МБ

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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