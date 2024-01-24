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Rums Spring and Dungeon (Мод меню)

Rums Spring and Dungeon (Мод меню) 4.3.8

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Версия:
4.3.8
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
R&SGames
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 404 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 112

Rums Spring and Dungeon (Мод меню) - В этой стратегической RPG объединены ромы Spring и Dungeon и «холостые» системы. Забота о Раме — первый шаг к спасению мира. Этот мир долгое время был полем битвы злых богов. Сражаясь за Юину, девушку, выбранную в качестве главного оружия человечества, Рам проигрывает и вынужден изолировать ее от злого бога. Однако был короткий период мира, когда злой бог был ранен, и мир был в покое. Юина решает отправиться в приключение, чтобы сразиться со злым богом и освободить запечатанного Рама, чтобы он смог занять свое место на троне.


Это 2D автобитва между 2D персонажами. Захватите подземелье, где, как говорят, спят злые боги, и вырастите для этого симпатичных персонажей. Милые зверьки отправятся в путешествие. Режим «Экспедиция» похож по стилю на roguelike-игру в жанре Tower Defense? Используйте персонажей, которых вы разработали, чтобы победить боссов высшего уровня плохих парней. Вместо битвы, которая происходит сама по себе, это режим стратегии, в котором успех зависит от навыков и удачи.


Скриншоты

Информация о модах

  • МОД МЕНЮ
  • Множитель урона
  • Режим бога
 Теги темы: Мод меню

Скачать Rums Spring and Dungeon (Мод меню) 4.3.8 взлом

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Скачать Rums Spring and Dungeon (Мод меню) 404 Мб Ссылка 2 404 Мб

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