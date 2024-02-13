Hotel Hideaway — увлекательная игра-симулятор, в которую можно развлечься в свободное время или расслабиться после долгого дня. Вы перенесетесь в красочный виртуальный мир, где встретите много новых друзей на роскошном курорте. Создайте своего персонажа, начните открывать для себя забавные развлечения в этом месте и испытайте жизнь своей мечты.





Первое, что вам нужно сделать, прежде чем войти в мир Hotel Hideaway, — это создать персонажа, который представляет вас и может быть любого пола, который вам нравится. Игра предоставит вам коллекцию от красивых костюмов до уникальных аксессуаров, которые вы сможете свободно настраивать для своего персонажа. Особенно для девушек, когда они увидят такой большой шкаф, они будут очень взволнованы. Все разнообразно, так что вы можете свободно выбирать и комбинировать, чтобы создавать для вас великолепные наряды.



