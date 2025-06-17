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AGAMA Car Launcher (Мод, Premium Unlocked)

AGAMA Car Launcher (Мод, Premium Unlocked) 4.1.0

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Версия:
4.1.0
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
altergames.ru
Категория:
Программы / Лаунчеры
Обновлено:
Сегодня, 15:23
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 10 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 380
Скриншоты
Описание

AGAMA Car Launcher - это инновационное приложение для автомобильных систем, аудиосистем и устройств на базе Android, предоставляющее простой и удобный способ управления мультимедийными функциями в вашем автомобиле. С помощью AGAMA вся необходимая информация и функциональность доступны всего в одном клике, благодаря чистому и элегантному дизайну, который легко адаптируется под стиль вашего автомобиля.


Одной из выдающихся особенностей является возможность полной настройки дизайна в соответствии с вашими предпочтениями. Вы можете изменить расположение и внешний вид кнопок запуска приложений для максимального комфорта и удобства использования. Приложение поддерживает до 24 настраиваемых кнопок, облегчая доступ к нужным приложениям или функциям.


Оно также предоставляет ряд полезных виджетов, включая спидометр на основе GPS для точного отображения скорости, музыкальный проигрыватель с поддержкой популярных приложений для воспроизведения музыки и навигатор для улучшения вашего водительского опыта. Кроме того, приложение позволяет отслеживать информацию о состоянии автомобиля, такую как Wi-Fi, GPS, уровень батареи и местная погода на 5 дней.


С AGAMA Car Launcher вы получаете не только удобный доступ ко всем необходимым функциям автомобиля, но и возможность настроить интерфейс под свои потребности и предпочтения. Это приложение станет надежным партнером на дороге, обеспечивая простоту управления и информативность во время вождения.


Информация о модах

Премиум открыт

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 Теги темы: Премиум, Unlocked приложения

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Скачать AGAMA Car Launcher (Мод, Premium Unlocked) 10 МБ Ссылка 2 10 МБ

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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