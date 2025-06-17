AGAMA Car Launcher (Мод, Premium Unlocked) 4.1.0
AGAMA Car Launcher - это инновационное приложение для автомобильных систем, аудиосистем и устройств на базе Android, предоставляющее простой и удобный способ управления мультимедийными функциями в вашем автомобиле. С помощью AGAMA вся необходимая информация и функциональность доступны всего в одном клике, благодаря чистому и элегантному дизайну, который легко адаптируется под стиль вашего автомобиля.
Одной из выдающихся особенностей является возможность полной настройки дизайна в соответствии с вашими предпочтениями. Вы можете изменить расположение и внешний вид кнопок запуска приложений для максимального комфорта и удобства использования. Приложение поддерживает до 24 настраиваемых кнопок, облегчая доступ к нужным приложениям или функциям.
Оно также предоставляет ряд полезных виджетов, включая спидометр на основе GPS для точного отображения скорости, музыкальный проигрыватель с поддержкой популярных приложений для воспроизведения музыки и навигатор для улучшения вашего водительского опыта. Кроме того, приложение позволяет отслеживать информацию о состоянии автомобиля, такую как Wi-Fi, GPS, уровень батареи и местная погода на 5 дней.
С AGAMA Car Launcher вы получаете не только удобный доступ ко всем необходимым функциям автомобиля, но и возможность настроить интерфейс под свои потребности и предпочтения. Это приложение станет надежным партнером на дороге, обеспечивая простоту управления и информативность во время вождения.
Премиум открыт
Скачать AGAMA Car Launcher (Мод, Premium Unlocked) v4.1.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.