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Raiden Fighter: Alien Shooter (Мод меню)

Raiden Fighter: Alien Shooter (Мод меню) 2.321

8
2
Скачать (295 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
GameLord 3D
Версия:
2.321
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 295 Мб
id приложения:
space.fighter.shooting.games
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
8
Комментарии:
0
Просмотров:
5 436

Raiden Fighter — это захватывающий космический шутер, в котором игроки могут исследовать бесконечные просторы вселенной и сражаться с множеством опасных врагов. Каждый уровень игры предлагает новые вызовы, и для победы над соперниками требуется не только быстрые рефлексы, но и стратегическое мышление.


Ваш космический корабль оснащен автоматическими орудиями, что позволяет фокусироваться на маневрировании и избегании вражеского огня. Однако не позволяйте этому обмануть вас: чтобы достичь вершины, игрокам придется максимально использовать свои навыки и адаптировать свою стратегию на лету, так как с каждым новым уровнем враги становятся сложнее и опаснее.


С множеством уровней, различных врагов и сложных боссов, Raiden Fighter предоставляет бесконечные часы увлекательной игры. Любители жанра экшн и космических шутеров определенно оценят глубину и сложность этой игры, которая ставит перед игроками задачу не просто проходить уровни, но и совершенствовать свои навыки с каждым новым вызовом.


Скриншоты

Информация о модах
  • Убить одним ударом.
  • Окончательный мод всегда доступен.
  • Инъекция щита (GodMod).
  • Энергия не уменьшается.
  • Детектирование античита удалено.
 Теги темы: Мод меню

Скачать Raiden Fighter: Alien Shooter (Мод меню) 2.321 взлом

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Скачать Raiden Fighter: Alien Shooter (Мод меню)
295 Мб
Ссылка 2
295 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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