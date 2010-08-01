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Ninja Dash Run - Offline Game (Мод, Много денег)

Ninja Dash Run - Offline Game 1.8.10

Много денег

Захватывающее приключение ниндзя с элементами аркады
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Версия:
1.8.10
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Viva Games Studios
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 58 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
75
Скриншоты
Описание

Ninja Dash Run - Offline Game — это динамичная экшен-игра, где вы примерите роль мастера ниндзя, сражающегося с демонами и огромными боссами. Перепрыгивайте препятствия, бегите навстречу вызовам и разите врагов катаной, чтобы выполнить свою миссию. Сочетание забавной мультяшной графики и увлекательного геймплея делает игру настоящим удовольствием для всех любителей аркадных приключений.


Исследуйте множество уровней — от умиротворяющих японских пейзажей до жарких пустынь. Настраивайте своего персонажа: выбирайте доспехи, оружие и даже стиль игры. Хотите быть молодым учеником, футуристическим роботом или добрым демоном? Выбор за вами! Игра не требует подключения к Интернету, поэтому вы сможете наслаждаться эпичными сражениями где угодно и когда угодно. Ninja Dash Run — это аркада, которая подарит часы веселья и испытаний.


Информация о модах
  • Неограниченные деньги
  • Уровень макс.
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 Теги темы: Много денег

Скачать Ninja Dash Run - Offline Game (Мод, Много денег) v1.8.10 MOD APK

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Скачать Ninja Dash Run - Offline Game (Мод, Много денег) 58 Мб Ссылка 2 58 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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