Описание

Ninja Dash Run - Offline Game — это динамичная экшен-игра, где вы примерите роль мастера ниндзя, сражающегося с демонами и огромными боссами. Перепрыгивайте препятствия, бегите навстречу вызовам и разите врагов катаной, чтобы выполнить свою миссию. Сочетание забавной мультяшной графики и увлекательного геймплея делает игру настоящим удовольствием для всех любителей аркадных приключений.





Исследуйте множество уровней — от умиротворяющих японских пейзажей до жарких пустынь. Настраивайте своего персонажа: выбирайте доспехи, оружие и даже стиль игры. Хотите быть молодым учеником, футуристическим роботом или добрым демоном? Выбор за вами! Игра не требует подключения к Интернету, поэтому вы сможете наслаждаться эпичными сражениями где угодно и когда угодно. Ninja Dash Run — это аркада, которая подарит часы веселья и испытаний.