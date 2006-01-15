Описание

Dawncaster: Deckbuilding RPG - Войдите в мрачный фэнтезийный мир Расколотых миров и помогите положить конец силам тьмы. Чтобы собрать свою колоду, вы можете стать хитрым мошенником, безжалостным воином или таинственным Искателем, вооруженным тайной силой. Вы можете играть за кого угодно или за кого угодно, если создадите свой собственный класс. Прыгайте прямо и начинайте играть, собирая карты и составляя свою колоду из более чем 300 карт, чтобы увидеть, как далеко вы сможете проникнуть в оскверненные регионы Умбриса.





По мере продвижения в вашем эпическом путешествии вы столкнетесь с множеством карточных сражений, которые разыгрываются как головоломки, каждая из которых предоставит вам новые тактические альтернативы для улучшения вашей стратегии построения колоды. Прежде чем силы зла смогут сокрушить вас, соберите карты, соответствующие вашему стилю игры, предотвратите бедствия и разработайте свою стратегию. Инновационный подход Dawncaster к карточным сражениям не оставит равнодушным даже самых опытных игроков в карточные игры по сбору колоды. Большая часть игрового процесса, вероятно, будет знакома. Тем не менее, уникальная энергетическая система игры и включение функций класса RPG в сборку колоды, вооружение и чары являются захватывающими новшествами.