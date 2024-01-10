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Train Station 2 Ж/д стратегия (Мод меню)

Train Station 2 Ж/д стратегия (Мод меню) 3.12.1

Постройте и обслуживайте железнодорожные системы в каждом крупном регионе
2
0
Скачать (160 Мб)
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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Pixel Federation Games
Версия:
3.12.1
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 160 Мб
id приложения:
com.pixelfederation.ts2
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
2 620

Train Station 2 — перенесет вас в новый рай, полный поездов, трансконтинентальных путей. Это уникальная стратегическая игра, и игроки будут развивать свои железнодорожные пути по всему миру. Разработайте тысячи типов поездов и сделайте каждый город точкой перехода этой железной дороги. Более интересно то, что игроки будут путешествовать повсюду, строя множество железнодорожных линий во всех городах в каждом крупном регионе мира.


В этой игре игроки откроют для себя захватывающий железнодорожный мир. Железнодорожные сооружения будут включены в игру, чтобы показать игрокам ее привлекательность. Особенностью является то, что игрок должен нести ответственность за строительство и обслуживание всех основных железнодорожных систем на всех дорогах. На эту конструкцию уйдет много времени и сил, поэтому сделайте набросок и придайте максимально стандартную ориентацию.


Скриншоты

Информация о модах
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  • Неограниченное открытие коробок
 Теги темы: Мод меню

Скачать Train Station 2 Ж/д стратегия (Мод меню) 3.12.1 взлом

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Скачать Train Station 2 Ж/д стратегия (Мод меню)
160 Мб
Ссылка 2
160 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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