Train Station 2 — перенесет вас в новый рай, полный поездов, трансконтинентальных путей. Это уникальная стратегическая игра, и игроки будут развивать свои железнодорожные пути по всему миру. Разработайте тысячи типов поездов и сделайте каждый город точкой перехода этой железной дороги. Более интересно то, что игроки будут путешествовать повсюду, строя множество железнодорожных линий во всех городах в каждом крупном регионе мира.





В этой игре игроки откроют для себя захватывающий железнодорожный мир. Железнодорожные сооружения будут включены в игру, чтобы показать игрокам ее привлекательность. Особенностью является то, что игрок должен нести ответственность за строительство и обслуживание всех основных железнодорожных систем на всех дорогах. На эту конструкцию уйдет много времени и сил, поэтому сделайте набросок и придайте максимально стандартную ориентацию.