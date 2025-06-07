War Troops 1917:Trench Warfare (Много денег) 1.43.3
War Troops 1917: Trench Warfare - захватывающая видеоигра в жанре военной стратегии, разворачивающаяся во времена Первой мировой войны. Эта игра отличается бешеным темпом и вдохновляющей атмосферой.
В игре вы окажетесь в самом центре исторических событий и сможете пережить невероятные сражения того времени. Вашей задачей будет управлять войсками и разрабатывать стратегии, чтобы одерживать победы на поле боя.
Эта игра представляет собой отличный образец пиксельной графики, которая добавляет уникальный характер и шарм игре. "War Troops 1917: Trench Warfare" - это первая часть в серии War Troops, и она удачно сочетает в себе историческую точность и захватывающий геймплей.
МОД 1
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МОД 2
Режим бога
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