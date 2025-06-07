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War Troops 1917:Trench Warfare (Много денег)

War Troops 1917:Trench Warfare (Много денег) 1.43.3

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12
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Версия:
1.43.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Koco Games
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Вчера, 22:36
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 40 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
26 647
Скриншоты
Описание

War Troops 1917: Trench Warfare - захватывающая видеоигра в жанре военной стратегии, разворачивающаяся во времена Первой мировой войны. Эта игра отличается бешеным темпом и вдохновляющей атмосферой.


В игре вы окажетесь в самом центре исторических событий и сможете пережить невероятные сражения того времени. Вашей задачей будет управлять войсками и разрабатывать стратегии, чтобы одерживать победы на поле боя.


Эта игра представляет собой отличный образец пиксельной графики, которая добавляет уникальный характер и шарм игре. "War Troops 1917: Trench Warfare" - это первая часть в серии War Troops, и она удачно сочетает в себе историческую точность и захватывающий геймплей.


Информация о модах

МОД 1


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МОД 2


Режим бога

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 Теги темы: Много денег

Скачать War Troops 1917:Trench Warfare (Много денег) v1.43.3 MOD APK

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Скачать War Troops 1917:Trench Warfare (Много денег) 40 Мб Ссылка 2 40 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о War Troops 1917:Trench Warfare (Много денег)


Комментарии (1)
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Никита7508
Никита7508 14 декабря 2022 18:22
Мод не работает, игра стоит на 10%, да и игра не та что на кортинке и значок у неё другой
+5
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