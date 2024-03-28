Ancient Gods: Card Battle RPG — пошаговая стратегическая игра с карточными сражениями, сочетает в себе rogue-lite игровой процесс с разнообразными историческими цивилизациями. 2D-графика в игре включает в себя яркую среду, настраиваемых персонажей и изображения оригинальных игральных карт. Персонажи имеют формы в западном стиле, особенно женские, с прекрасными формами. Фоновая музыка драматична и напоминает средневековье, а звуковые эффекты яркие.





Правила просты: в начале каждого раунда вы случайным образом берете из руки четыре карты. Если вам не нравятся эти четыре карты, вы можете случайным образом взять из своей колоды еще четыре. Слева показаны уровни энергии персонажей, а использование карт истощает их. Между тем, количество энергии, потребляемой при использовании каждой карты, будет отображаться в верхнем левом углу каждой карты. Ваша мана будет восполняться с каждым новым ходом, и в начале каждого нового хода вам случайным образом будут раздаваться четыре карты из вашей колоды.