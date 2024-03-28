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Ancient Gods: Card Battle RPG (Бесплатные покупки/Режим Бога)

Ancient Gods: Card Battle RPG (Бесплатные покупки/Режим Бога) 1.13.0

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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Hexpion
Версия:
1.13.0
Категория:
Карточные / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 200 Мб
id приложения:
com.hexpion.sixpzerotwo
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
7 393

Ancient Gods: Card Battle RPG — пошаговая стратегическая игра с карточными сражениями, сочетает в себе rogue-lite игровой процесс с разнообразными историческими цивилизациями. 2D-графика в игре включает в себя яркую среду, настраиваемых персонажей и изображения оригинальных игральных карт. Персонажи имеют формы в западном стиле, особенно женские, с прекрасными формами. Фоновая музыка драматична и напоминает средневековье, а звуковые эффекты яркие.


Правила просты: в начале каждого раунда вы случайным образом берете из руки четыре карты. Если вам не нравятся эти четыре карты, вы можете случайным образом взять из своей колоды еще четыре. Слева показаны уровни энергии персонажей, а использование карт истощает их. Между тем, количество энергии, потребляемой при использовании каждой карты, будет отображаться в верхнем левом углу каждой карты. Ваша мана будет восполняться с каждым новым ходом, и в начале каждого нового хода вам случайным образом будут раздаваться четыре карты из вашей колоды.


Скриншоты

Информация о модах
  • Бесплатные покупки
  • Деньги не уменьшаются
  • Бог Мод
  • Неограниченный оборот энергии


Инфо :

-Включите неограниченную энергию перед вступлением в бой.

-Включите God Mod перед нажатием кнопки “Завершить ход” и отключите, когда настанет ваша очередь.

 Теги темы: Бесплатные покупки, Режим бога

Скачать Ancient Gods: Card Battle RPG (Бесплатные покупки/Режим Бога) 1.13.0 взлом

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Скачать Ancient Gods: Card Battle RPG (Бесплатные покупки/Режим Бога)
200 Мб
Ссылка 2
200 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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