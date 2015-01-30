В Merge War - Army Draft Battler, игроков ждет множество уровней с различной сложностью. Чтобы достичь победы, игрокам необходимо не только правильно комбинировать фигуры, но и строить стратегию, предвидеть ходы противника и решать тактические головоломки.





Каждый солдат в вашем легионе имеет свои уникальные характеристики и способности, которые могут быть улучшены по мере объединения их с другими воинами. Чем выше уровень ваших солдат, тем больше у них здоровья, атаки и особенных способностей, которые могут повлиять на исход боя. Также игрокам предоставляется возможность участвовать в глобальных турнирах и соревноваться с игроками со всего мира. Вы можете формировать альянсы с другими игроками, чтобы командно сражаться против сильнейших противников и завоевывать топовые позиции в рейтинге.





Визуальное оформление и дизайн игры поражают своей детализацией. Графика яркая и качественная, анимация гладкая, что делает процесс игры еще более приятным.