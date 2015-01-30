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Merge War - Army Draft Battler (Мод, Бесплатная энергия)

Merge War - Army Draft Battler (Мод, Бесплатная энергия) 1.30.15

3
3
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Funovus
Версия:
1.30.15
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 95 МБ
id приложения:
com.wildsky.wildarmydraft
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
3
Комментарии:
0
Просмотров:
8 756

В Merge War - Army Draft Battler, игроков ждет множество уровней с различной сложностью. Чтобы достичь победы, игрокам необходимо не только правильно комбинировать фигуры, но и строить стратегию, предвидеть ходы противника и решать тактические головоломки.


Каждый солдат в вашем легионе имеет свои уникальные характеристики и способности, которые могут быть улучшены по мере объединения их с другими воинами. Чем выше уровень ваших солдат, тем больше у них здоровья, атаки и особенных способностей, которые могут повлиять на исход боя. Также игрокам предоставляется возможность участвовать в глобальных турнирах и соревноваться с игроками со всего мира. Вы можете формировать альянсы с другими игроками, чтобы командно сражаться против сильнейших противников и завоевывать топовые позиции в рейтинге.


Визуальное оформление и дизайн игры поражают своей детализацией. Графика яркая и качественная, анимация гладкая, что делает процесс игры еще более приятным.


Скриншоты

Информация о модах

Бесплатная энергия

Скачать Merge War - Army Draft Battler (Мод, Бесплатная энергия) 1.30.15 взлом

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Скачать Merge War - Army Draft Battler (Мод, Бесплатная энергия) 95 МБ Ссылка 2 95 МБ

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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