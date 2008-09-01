Island War (Мод, Всегда победа) 5.4.9
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Fastone Games HK
Версия:
5.4.9
Обновлено:
Вчера, 12:34
Возраст:
Требуется места:
≈ 710 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
11
Комментарии:
2
Просмотров:
7 849
Каждый уровень в Island War представляет собой новый вызов, и чтобы пройти каждый из них, вы должны стратегически планировать свои ходы. С течением времени враги становятся все сильнее и хитрее, поэтому важно улучшать свои юниты и защитные сооружения. Игрокам также предоставляется возможность формировать альянсы с другими игроками, что позволяет объединять ресурсы и стратегии, чтобы противостоять более мощным противникам.
Объединение с другими игроками также может открыть доступ к эксклюзивным ресурсам и юнитам. Исследование острова также является важной частью игры. По мере исследования вы можете находить сокровища и древние артефакты, которые улучшат вашу боевую мощь или ускорят производство ресурсов.
Информация о модах
Враги не атакуют.
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