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Island War (Мод, Всегда победа)

Island War (Мод, Всегда победа) 5.4.9

11
4
Скачать (710 Мб)
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Fastone Games HK
Версия:
5.4.9
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 710 Мб
id приложения:
com.addictive.empire.clash.conquest
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
11
Комментарии:
2
Просмотров:
7 849

Каждый уровень в Island War представляет собой новый вызов, и чтобы пройти каждый из них, вы должны стратегически планировать свои ходы. С течением времени враги становятся все сильнее и хитрее, поэтому важно улучшать свои юниты и защитные сооружения. Игрокам также предоставляется возможность формировать альянсы с другими игроками, что позволяет объединять ресурсы и стратегии, чтобы противостоять более мощным противникам.


Объединение с другими игроками также может открыть доступ к эксклюзивным ресурсам и юнитам. Исследование острова также является важной частью игры. По мере исследования вы можете находить сокровища и древние артефакты, которые улучшат вашу боевую мощь или ускорят производство ресурсов.


Скриншоты

Информация о модах

Враги не атакуют.

Скачать Island War (Мод, Всегда победа) 5.4.9 взлом

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710 Мб
Ссылка 2
710 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Island War (Мод, Всегда победа)


Комментарии (2)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 22 декабря 2023 14:40
Владислав, Извините за неудобства, постараемся исправить
0
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Владислав
Владислав 22 декабря 2023 10:33
Здравствуйте, мод работает только на ускорение игры, но не даёт постоянной победы
0
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