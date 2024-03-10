Lost Pages – The First Cycle - сочетает в себе лучшие элементы настольной ролевой игры с соревновательной карточной игрой лицом к лицу так, как никогда раньше. Вам нужно будет делать тактический выбор и тщательно управлять своими ресурсами, но вы выиграете или проиграете в зависимости от выбора вашего противника.





Lost Pages переносит сложный и уникальный игровой процесс традиционных карточных игр на ваше мобильное устройство невиданным ранее способом. Разработанная для мобильных устройств, она использует инновационную пошаговую систему построения колоды, которая помогает вам избежать чувства ярости, когда вы теряете карты или просто вытягиваете случайные карты каждый ход, а вместо этого испытываете что-то с безграничными возможностями!