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Lost Pages – The First Cycle (Мод меню)

Lost Pages – The First Cycle (Мод меню) 7.3.0

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Jiffycrew
Версия:
7.3.0
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 480 Мб
id приложения:
com.Jiffycrew.LostPages
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
2 306

Lost Pages – The First Cycle - сочетает в себе лучшие элементы настольной ролевой игры с соревновательной карточной игрой лицом к лицу так, как никогда раньше. Вам нужно будет делать тактический выбор и тщательно управлять своими ресурсами, но вы выиграете или проиграете в зависимости от выбора вашего противника.


Lost Pages переносит сложный и уникальный игровой процесс традиционных карточных игр на ваше мобильное устройство невиданным ранее способом. Разработанная для мобильных устройств, она использует инновационную пошаговую систему построения колоды, которая помогает вам избежать чувства ярости, когда вы теряете карты или просто вытягиваете случайные карты каждый ход, а вместо этого испытываете что-то с безграничными возможностями!


Скриншоты

Информация о модах

1. Меню

2. Режим бога

3. Всегда твоя очередь

 Теги темы: Мод меню

Скачать Lost Pages – The First Cycle (Мод меню) 7.3.0 взлом

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Скачать Lost Pages – The First Cycle (Мод меню)
480 Мб
Ссылка 2
480 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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