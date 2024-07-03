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GTA 4 / Grand Theft Auto IV (Полная версия)

GTA 4 / Grand Theft Auto IV (Полная версия) 0.1

418
84
Скачать (385 Мб)
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Версия:
0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 385 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
157 177

GTA IV (Grand Theft Auto IV) — это захватывающая приключенческая игра с открытым миром, разработанная Rockstar Games. Эта игра приносит игрокам возможность окунуться в реалистичный мир преступного подполья и погрузиться в захватывающий игровой сюжет.


Основным героем GTA IV является Нико Белик, который приезжает в вымышленный город Либерти-Сити, вдохновленный реальным Нью-Йорком, чтобы начать новую жизнь и найти своего предателя-криминального партнера. Игрокам предстоит пройти через множество миссий и заданий, которые ведут к развитию сюжета и раскрывают характеры персонажей.


Одной из ключевых особенностей GTA IV является реалистичность игрового мира. Либерти-Сити оживает перед глазами игроков, предоставляя большое количество деталей, множество интересных персонажей и разнообразные задания. В игре также присутствует открытый мир, который игроки могут свободно исследовать, перемещаясь по городу на автомобилях, мотоциклах и других транспортных средствах. Система моральных выборов также играет важную роль в GTA IV. Игрокам предстоит принимать решения, которые влияют на ход сюжета и определяют характер Нико. Эти выборы добавляют глубину и сложность игре, позволяя каждому игроку создать собственную уникальную историю.



Скриншоты

Информация о модах

Port PC to Android

Скачать GTA 4 / Grand Theft Auto IV (Полная версия) 0.1 взлом

Скачать GTA 4 / Grand Theft Auto IV (Полная версия) 385 Мб Ссылка 2 385 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о GTA 4 / Grand Theft Auto IV (Полная версия)


Комментарии (4)
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Каша
Каша 19 сентября 2023 15:42
Я захожу в игру все норм называют играть дальше загрузка и все черный экран
Что делать?
-9
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Lensifal
Lensifal Администраторы 4 апреля 2023 23:57
Дамир, Добрый день, мы увы не разработчики игры)
-3
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Дамир
Дамир 4 апреля 2023 14:35
Разработчики вы же можете сделать большую карту как в GTA IV добавить машины людей звуки машины изменить ну немного чего разработчики ну вы понимаете желаю вам чтобы вы смогли закончить GTA IV
+24
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Виктор
Виктор 11 января 2023 22:22
Здравствуйте уважаемые Разработчики добавьте пожалуйста карту всего города как в оригинальной гта4, и ещё миссий , транспорта, людей, оружия спасибо большое
-15
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