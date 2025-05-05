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CubeCraft (Мод, Много денег)

CubeCraft (Мод, Много денег) 1.17.11

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Версия:
1.17.11
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
SayGames Ltd
Категория:
На русском / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 15:44
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 180 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 971
Скриншоты
Описание

CubeCraft — захватывающая градостроительная игра, которая позволит игрокам погрузиться в увлекательное мировое приключение, полное красочных возможностей. В этой игре-симуляторе строительства вы сможете воплотить свои самые творческие идеи, создавая великолепные сооружения.


CubeCraft предлагает множество уникальных функций, которые позволят вам полностью раскрыть свой творческий потенциал. Вы сможете создавать впечатляющие дизайны и воплощать свои самые смелые идеи в жизнь. Управляйте своими зданиями, чтобы они были построены с максимальной эффективностью и красотой.


Игра CubeCraft предлагает интересный геймплей, где вам предстоит управлять процессом строительства и развития вашего города. Создавайте разнообразные здания, развивайте инфраструктуру и обеспечивайте благополучие для жителей вашего города. Погрузитесь в захватывающий мир CubeCraft и докажите свои навыки градостроителя. Создавайте уникальные и привлекательные города, которые будут служить гордостью для каждого игрока.


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 Теги темы: Много денег

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Скачать CubeCraft (Мод, Много денег) 180 Мб Ссылка 2 180 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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