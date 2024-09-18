Версия:
1.9.73
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
DreamLoft
Обновлено:
Сегодня, 16:29
Возраст:
Требуется места:
≈ 99 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 110
Описание
Game of Words - это не просто игра, это целое путешествие в мир слов и языка. Эта уникальная головоломка не только развлекает, но и стимулирует ваш мозг, заставляя его работать на полную мощность. С каждым уровнем, начиная с самых простых и заканчивая сложнейшими, вы будете расширять свои горизонты, обогащая свой словарный запас и углубляя свои знания в лексике.
Игра обещает более 9000 уровней, что делает ее одной из самых обширных в своем жанре. Но это не просто ряд случайных слов и комбинаций. С каждым уровнем вы будете замечать, что задания становятся все более сложными, вызывая в вас желание вернуться и снова попробовать решить ту или иную головоломку.
Информация о модах
- МОД МЕНЮ
- Неограниченное количество ключей
- Неограниченное золото
- Неограниченная энергия
- Получите неограниченное количество писем
Примечание: вам нужно повысить уровень, чтобы сделать его постоянным.
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Скачать Game of Words: Word Puzzles (Мод, Много денег) v1.9.73 MOD APK
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