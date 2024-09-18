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Game of Words: Word Puzzles (Мод, Много денег)

Game of Words: Word Puzzles 1.9.73

Много денег
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Версия:
1.9.73
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
DreamLoft
Категория:
Игры / Словесные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 99 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 110
Скриншоты
Описание

Game of Words - это не просто игра, это целое путешествие в мир слов и языка. Эта уникальная головоломка не только развлекает, но и стимулирует ваш мозг, заставляя его работать на полную мощность. С каждым уровнем, начиная с самых простых и заканчивая сложнейшими, вы будете расширять свои горизонты, обогащая свой словарный запас и углубляя свои знания в лексике.


Игра обещает более 9000 уровней, что делает ее одной из самых обширных в своем жанре. Но это не просто ряд случайных слов и комбинаций. С каждым уровнем вы будете замечать, что задания становятся все более сложными, вызывая в вас желание вернуться и снова попробовать решить ту или иную головоломку.


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Неограниченное количество ключей
  • Неограниченное золото
  • Неограниченная энергия
  • Получите неограниченное количество писем

Примечание: вам нужно повысить уровень, чтобы сделать его постоянным.

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 Теги темы: Много денег

Скачать Game of Words: Word Puzzles (Мод, Много денег) v1.9.73 MOD APK

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Скачать Game of Words: Word Puzzles (Мод, Много денег) 99 Мб Ссылка 2 99 Мб

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